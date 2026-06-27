Як можуть усунути Путіна: розкрито головний сценарій перевороту в РФ

Володимир Путін не створював нинішню систему, а став її найуспішнішим продуктом, зазначає Антон Єрьомін.

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Розкрито сценарій усунення Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Внутрішньою загрозою для Путіна стає сама чекістська система

Путін не формував систему, а став її найуспішнішим продуктом

Основною внутрішньою загрозою для влади Володимира Путіна сьогодні стає сама чекістська система, яка раніше й забезпечила його прихід до вершини.

Про це російський політолог Антон Єрьомін зазначив у статті для англомовного видання Kyiv Post.

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За його оцінкою, військові поразки традиційно стають критичним випробуванням для авторитарних режимів. Він нагадує, що в історії це вже призводило до падіння диктатур, як у випадку з Муссоліні в 1943 році, тоді як інші режими затягували неминуче, заплативши за це високу ціну.

Єрьомін стверджує, що Путін не формував нинішню систему, а став її найуспішнішим продуктом. Його біографія та досвід, за словами автора, зробили його зручною фігурою для еліт 1990-х років, а тривалий час інтереси лідера та системи збігалися. Зараз, як зазначається в матеріалі, цей баланс порушився.

"Війна зайшла в глухий кут. Витрати зростають. Престиж лідера падає", — констатує Єрьомін.

Він пише, що всередині системи посилюється логіка самозбереження, а в інформаційному полі дедалі частіше з’являється риторика про "запечену перемогу". Подібні настрої, за його словами, вже помітні в пропагандистських каналах і серед окремих публічних діячів, які починають критикувати керівництво та обговорювати необхідність більш жорстких дій проти Заходу.

Автор виділяє два можливі сценарії розвитку подій. Перший передбачає тиск на Путіна з боку оточення з намаганням втягнути його у пряму ескалацію проти НАТО, однак Єрьомін вважає його малоймовірним.

"Він не камікадзе. Він не натисне цю кнопку", — підкреслює Єрьомін.

Більш імовірним він вважає другий варіант, за якого еліти можуть пожертвувати фігурою лідера заради збереження системи. Такий сценарій, на його думку, нагадуватиме зміну влади в Італії 1943 року, коли відповідальність за провали було перекладено на одну людину.

У цьому випадку новий керівник може оголосити про збереження колишніх цілей, пояснивши паузу необхідністю "перегрупування" та усунення внутрішніх проблем. По суті, система збережеться, але отримає нове обличчя та час на відновлення військового потенціалу.

Єрьомін попереджає західні країни про ризик помилкової інтерпретації такого сценарію як реального політичного розвороту. Він закликає зосередитися не на пошуку діалогу з нинішнім лідером, а на оцінці наслідків можливої зміни керівника, яка може супроводжуватися лише тактичною паузою перед новим етапом конфлікту.

На його думку, російська влада влаштована так, щоб переживати зміну окремих керівників, а ключові рішення щодо подальшого розвитку ситуації ухвалюватимуться вже за межами Москви.

Експерт оцінив ризики внутрішніх потрясінь у Росії

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука прокоментував ймовірність внутрішніх конфліктів у Росії. Він припустив, що частина політичних і ділових еліт теоретично може бути незадоволена курсом влади, проте їхній вплив на ситуацію залишається обмеженим.

За його словами, російське керівництво в останні роки значно посилило контроль над внутрішньою політичною та суспільною сферою, послідовно придушуючи будь-які форми незгоди. Особливо активно цей процес, як зазначив експерт, посилився протягом останніх двох років.

У результаті, вважає Тука, у країні практично відсутні сили, здатні консолідувати опозицію або запропонувати реальну альтернативу чинній владі.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

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Про джерело: Kyiv Post KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

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