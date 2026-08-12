Сонячне затемнення несе серйозну загрозу: попередження про фатальну помилку

Не варто нехтувати правилами безпеки лише тому, що пошкодження очей може статися безболісно.

https://glavred.net/nauka/solnechnoe-zatmenie-tait-sereznuyu-ugrozu-preduprezhdenie-o-fatalnoy-oshibke-10787723.html Посилання скопійоване

Розкрито небезпеку сонячного затемнення / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Повну фазу затемнення можна буде спостерігати лише в окремих регіонах

Для прямого спостереження необхідні спеціальні сонячні окуляри

Прямий вплив сонячного випромінювання може спричинити ретинопатію

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде спостерігати лише в окремих регіонах.

Тоді як у багатьох країнах Європи буде видно часткову фазу, пише UNILAD.

відео дня

Однак спостерігати за затемненням потрібно з особливою обережністю. Навіть коли Місяць закриває значну частину сонячного диска, світла, що залишилося, достатньо, щоб серйозно пошкодити зір. Звичайні сонцезахисні окуляри для цього не підходять.

Для прямого спостереження необхідні спеціальні сонячні окуляри або фільтри, що відповідають стандарту ISO 12312-2. Використовувати замість них задимлене скло, плівку, рентгенівські знімки та інші підручні матеріали не рекомендується.

Особлива обережність потрібна під час використання бінокля, телескопа або фотокамери. Захисний сонячний фільтр повинен знаходитися безпосередньо перед об’єктивом. Без нього концентроване сонячне світло може пошкодити не тільки зір спостерігача, а й оптичне обладнання.

Найбезпечніший варіант для тих, хто не має відповідних засобів захисту, - переглянути трансляцію затемнення онлайн.

Не варто нехтувати правилами безпеки через те, що пошкодження очей може відбутися безболісно. Прямий вплив сонячного випромінювання здатний викликати сонячну ретинопатію - ураження сітківки. Її наслідки можуть проявитися пізніше у вигляді затуманеного зору, спотворень, сліпих плям та інших порушень.

Що важливо пам’ятати

Щоб спостерігати за Сонцем під час затемнення без ризику для зору, необхідно заздалегідь придбати спеціальні окуляри із захистом від сонячного випромінювання або сертифікований фільтр для спостережень. Стандартні сонцезахисні окуляри для цієї мети не підходять, оскільки не забезпечують необхідного рівня захисту очей.

Читайте також:

Про джерело: UNILAD Британська інтернет-медійна компанія та веб-сайт, що належить LADbible Group. Компанія позиціонує себе як "основну платформу для молоді для останніх новин та актуального вірусного контенту" і має офіси в Лондоні та Манчестері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред