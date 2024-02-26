'Не закінчиться швидко': глава Чехії дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

Росія занадто слабка для того, щоб додатково напасти на інші держави, впевнений Петр Павел.

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Петр Павел спрогнозував перспективи війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що після виборів в РФ диктатор Володимир Путін спробує досягти хоча б мінімальних цілей в Україні і остаточно взяти під свій контроль Донбас.

"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано", - цитує його Radio Prague International.

Водночас чеський політик не виключає, що до мирних переговорів може призвести взаємна втома від війни. Разом з тим він вважає, що сучасна Росія занадто слабка для того, щоб додатково напасти на інші держави і відкривати новий фронт проти НАТО.

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"Зараз Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні", - додав Павел.

Петр Павел - що про нього відомо Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року. Павел прийме присягу і стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінить на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років. У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки.

Раніше Володимир Зеленський назвав, що кардинально змінить хід війни. Глава держави пояснив, що може змусити ворога відступити.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав головну умову захисту Куп'янська. Тиск ворога на Куп'янськ сильний, а співвідношення артвистрілів 1 до 6 на користь РФ, розповів президент.

Як повідомлялося раніше, Зеленський розповів про те, що план контрнаступу був у Кремлі ще до його початку. За словами президента, подальші плани щодо наступальних дій розкриватися не будуть.

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