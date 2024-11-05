Не лише "стурбовані": в G7 готують відповідь на перекидання військ КНДР в Росію

Міністри закордонних справ G7 окрім "серйозної стурбованості" пообіцяли підготувати відповідь на дії РФ та КНДР

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КНДР має припинити підтримку та співпрацю з РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

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В G7 обговорили перекидання військ КНДР в Росію

Міністри засудили співпрацю між Північною Кореєю та РФ

Представники країн G7 підтвердили відданість підтримці України

У вівторок, 5 листопада, представники МЗС країн G7 та трьох союзників висловили серйозну стурбованість діями КНДР, а саме розгортанням північнокорейських військ на території країни-агресора Росії.

Як йдеться у їхній заяві, що опублікувало МЗС Японії, окрім членів G7 заяву підписали Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія. Вони наголосили, що РФ може використати військових із КНДР безпосередньо на полі бою.

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"Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у заяві.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Окрім військової співпраці між КНДР та Росією міністри також засуджують незаконну закупівлю РФ північнокорейських балістичних ракет та закликають Північну Корею припинити постачання як і озброєння, так і живої сили.

Представники G7 вкотре наголосили, що підтримують Україну і надалі та працюють над "скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій".

Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Перекидання військ з КНДР в Росію - останні новини

Нагадаємо, речник Держдепу США Метью Міллер заявляв, що Сполучені Штати зафіксували присутність близько 10 тисяч північнокорейських військових у Курській області Росії. Очікується, що вони можуть бути залучені до бойових дій найближчими днями.

Згодом українська розвідка також повідомила, що близько 12 000 північнокорейських солдатів, зокрема 500 офіцерів і три генерали, вже перебувають у Росії та проходять навчання на п'яти військових базах.

Раніше Главред писав, що за даними ЗМІ війська КНДР, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, є недосвідченими та погано навченими.

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