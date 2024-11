Більшість загине: війська КНДР можуть не виправдати сподівань РФ - The Guardian

Головне із повідомлення:

Війська КНДР, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, є недосвідченими та погано навченими. Про це пише The Guardian.

Зазначається, хоча їхня участь допоможе Росії уникнути мобілізації, експерти сумніваються в ефективності цих підрозділів через їхній брак досвіду. Солдати, більшість із яких - молодь до 20 років, не звикли до боїв на рівнинах і воюватимуть у формі із символікою Росії, яка їм мало відома.

Аналітики вважають, що для Північної Кореї це історичне рішення, адже раніше вона не надсилала великих сухопутних військ за кордон. Проте, як зауважив Ан Чан Іль, колишній офіцер з Північної Кореї, Кім Чен Ин ризикує.

"Якщо не буде великої кількості втрат, він певною мірою отримає те, чого хоче. Але все сильно зміниться, якщо багато його солдатів загине в бою", - сказав він.

Видання додає, що для багатьох північнокорейців участь у бойових діях в Росії - шанс на гордість і можливість заробити кошти для підтримки сімей. Їхні родини, за даними південнокорейської розвідки, переміщені в невідомі місця, щоб забезпечити конфіденційність розгортання.

Також повідомляється, що Чой Чон Хун, колишній офіцер, який нині очолює активістську групу в Сеулі, вважає, що більшість із солдат КНДР загине.

"Найближчі тижні покажуть, чи виправдає Росія свої сподівання на військовий підрозділ, який виявляє більше слабких сторін, ніж реальних переваг у конфлікті", - пише The Guardian.

The Guardian

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.