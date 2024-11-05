Більшість загине: війська КНДР можуть не виправдати сподівань РФ - The Guardian

Раніше Північна Корея не надсилала великих сухопутних військ за кордон.

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Війська КНДР на фронті / колаж: Главред, фото: KSNA, скріншот з відео

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Війська КНДР є недосвідченими та малоефективними

Кім Чен Ин ризикує, відправивши свої війська до Росії

Не виключено, що більшість з цих солдат загинуть

Війська КНДР, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, є недосвідченими та погано навченими. Про це пише The Guardian.

Зазначається, хоча їхня участь допоможе Росії уникнути мобілізації, експерти сумніваються в ефективності цих підрозділів через їхній брак досвіду. Солдати, більшість із яких - молодь до 20 років, не звикли до боїв на рівнинах і воюватимуть у формі із символікою Росії, яка їм мало відома.

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"Північнокорейські солдати раніше брали участь лише у війні в Кореї в 1950-х роках, а останніми роками надавали військову допомогу іншим країнам, як консультанти. Нині ж вони оснащені російською зброєю, зокрема автоматами, мінометами та снайперськими гвинтівками", - повідомляє видання.

Аналітики вважають, що для Північної Кореї це історичне рішення, адже раніше вона не надсилала великих сухопутних військ за кордон. Проте, як зауважив Ан Чан Іль, колишній офіцер з Північної Кореї, Кім Чен Ин ризикує.

"Якщо не буде великої кількості втрат, він певною мірою отримає те, чого хоче. Але все сильно зміниться, якщо багато його солдатів загине в бою", - сказав він.

Видання додає, що для багатьох північнокорейців участь у бойових діях в Росії - шанс на гордість і можливість заробити кошти для підтримки сімей. Їхні родини, за даними південнокорейської розвідки, переміщені в невідомі місця, щоб забезпечити конфіденційність розгортання.

Також повідомляється, що Чой Чон Хун, колишній офіцер, який нині очолює активістську групу в Сеулі, вважає, що більшість із солдат КНДР загине.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Найближчі тижні покажуть, чи виправдає Росія свої сподівання на військовий підрозділ, який виявляє більше слабких сторін, ніж реальних переваг у конфлікті", - пише The Guardian.

The Guardian The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Участь військ КНДР у війні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх число на території регіону збільшується.

Південнокорейська розвідка повідомила, що північнокорейські солдати, які будуть воювати проти України на сторони РФ, ймовірно, отримуватимуть близько 2 тисячі доларів на місяць.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко говорив, що північнокорейські війська беруть участь у бойових діях проти України в Курській області. Солдати з КНДР уже потрапили під обстріл Збройних сил України.

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