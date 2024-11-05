ЗСУ могли знищити десятки солдатів КНДР: в розвідці Південної Кореї відреагували

КНДР перекинула до Росії понад 10 тисяч військовослужбовців, значна частина з яких вже перебувають в районі Курської області, зазначили в розвідці.

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В Південній Кореї відреагували на інформацію про знищення 40 солдатів КНДР / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

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КНДР перекинула до Росії понад 10 тисяч військових

"Значна" кількість із них вже перебуває в районі передової

В Південній Кореї немає інформації щодо перших загиблих із КНДР

Понад 10 000 північнокорейських солдатів прибули до Росії для підтримки її дій у війні проти України, причому "значна кількість" із них знаходиться поблизу передової, зокрема в районі Курська. Про це на брифінгу заявив речник міністерства оборони Сеула Чон Ха Кьо, посилаючись на дані розвідки, передає Reuters.

Ця інформація з’явилася незабаром після заяви Пентагону, в якій підтверджується, що в районі Курська, поблизу українського кордону, дислокується понад 10 000 північнокорейських військових, хоча їхня участь у бойових діях поки що не підтверджена.

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Українська розвідка також повідомила, що близько 12 000 північнокорейських солдатів, зокрема 500 офіцерів і три генерали, вже перебувають у Росії та проходять навчання на п'яти військових базах.

"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військових наразі перебувають у Росії, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", - заявив речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Кьо.

У відповідь на запитання про участь північнокорейців у бойових діях, а також щодо повідомлень південнокорейських ЗМІ, які з посиланням на анонімного чиновника стверджують про загибель 40 північнокорейських військовослужбовців на полі бою, у розвідці Південної Кореї наголосили, що не володіють такою інформацією.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що США зафіксували близько 10 тисяч північнокорейських військових у Курській області Росії, які можуть бути залучені до бойових дій найближчими днями.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, солдати КНДР уже потрапили під обстріл українських Збройних сил.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка нарахувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових з Північної Кореї, і їхня кількість продовжує зростати.

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