Армія КНДР може почати бої вже найближчими днями: у Держдепі США занепокоєні

Якщо армія КНДР вступить у бій на боці Росії, тоді вони стануть законними цілями для знищення.

https://glavred.net/ukraine/armiya-kndr-mozhe-pochati-boji-vzhe-nayblizhchimi-dnyami-u-derzhdepi-ssha-vidali-zayavu-10611311.html Посилання скопійоване

Сили КНДР готуються почати бойову активність / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, militaryarms.ru

Головні тези:

10 тисяч військових КНДР готуються до бою в найближчі дні

Що чекає армію КНДР в Україні

Речника Держдепу США Метью Міллера Сполучені Штати зафіксували присутність близько 10 тисяч північнокорейських військових у Курській області Росії. Очікується, що вони можуть бути залучені до бойових дій найближчими днями.

"Як розповів держсекретар Ентоні Блінкен у четвер, до Курської області прибули близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області і можуть розпочати участь у боях найближчими днями", - зазначив Міллер на брифінгу. відео дня

Міллер також зазначив, що не має можливості підтвердити чутки про участь північнокорейських військових у бойових діях проти українських сил. Однак, якщо солдати КНДР все ж вступлять у бій, вони стануть законними цілями.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ перекинула понад 7 тис. солдатів КНДР до районів поблизу України. Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів Повітряно-космічних сил РФ. У ГУР також розповіли, як забезпечили армію КНДР.

Президент України повідомив, скільки військових КНДР вже в Курській області. Українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх число на території регіону збільшується. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.

У Сеулі назвали причину, чому Кім Чен Ин послав солдатів КНДР на війну з Україною. Стало відомо, що Країна-агресор РФ постачає в КНДР рис у відповідь на відправлення Пхеньяном військових для війни з Україною і постачання снарядів Москві. Диктатори мали спеціальні домовленості.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред