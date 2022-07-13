"Не варто здригатися від кожної заяви": президент Литви відповів на погрози РФ щодо Калінінграда

НАТО та ЄС адекватно реагують на погрози з боку Росії - Науседа / Колаж Reuters, УНІАН

Росія продовжить погрожувати цивілізованим державам. До таких заяв не можна ставитися безтурботно, але й не потрібно сприймати їх занадто серйозно. Північноатлантичному альянсу і Євросоюзу слід враховувати специфіку регіону і працювати над питаннями безпеки, щоб у Москви не було бажання випробовувати на міцність колективний захист країн. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомляє LRT, коментуючи заяви РФ щодо блокади транзиту російських товарів до Калінінграда, він сказав про те, що російська влада продовжить агресивну риторику у вигляді "випльовування порції погроз".

На його думку, необхідність реагувати на такі випади присутня, проте не слід піддаватися страху – треба зміцнювати безпеку.

"Цими погрозами вони вже розділили весь Євросоюз і, мабуть, більшу частину світу. Так, завжди потрібно серйозно реагувати на те, що каже така агресивна держава, але, з іншого боку, дійсно не варто здригатися від кожної їхньої заяви. Ми повинні продовжувати виконувати роботи, які мало пов'язані з Росією, вони перш за все спрямовані на нашу спільну діяльність з союзниками", - зазначив Науседа.

За його словами, Захід повинен розуміти специфіку регіону і зміцнювати союзні сили, щоб Росія не будувала плани щодо випробування на міцність колективного захисту.

читайте такожУ Росії вибухнули погрозою напасти на Литву через транзитну блокаду Калінінграда"Ми повинні в першу чергу звернути увагу наших союзників на те, у якому ризикованому регіоні ми живемо, і що НАТО та Євросоюз дуже адекватно реагують на загрози і роблять все, щоб у Росії не було жодної найменшої спокуси випробувати свої сили і стійкість. Іншими словами, спробуйте щит колективного захисту", - підкреслив Гітанас Науседа.

Погрози Росії Литві через блокаду Калінінграда

Литва 18 червня відповідно до санкцій Євросоюзу проти Росії ухвалила рішення припинити транзит низки підсанкційних російських товарів до Калінінградської області. Губернатор Антон Аліханов сказав, що заборона Вільнюса торкнулася близько 50% всіх вантажів, які перенаправлялися з інших регіонів РФ. Калінінград потрапив фактично в сухопутну блокаду.

Голова Комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов сказав, що у Москви нібито з'явилася можливість вирішити проблему транзитної блокади Калінінграда "будь-якими обраними шляхами".

Представниця МЗС РФ Марія Захарова 8 липня вибухнула ультиматумом на адресу Литви. Нібито, якщо ситуацію з перевезенням товарів до Калінінграда не буде врегульовано, Москва застосує жорсткі заходи. Мовляв, російська сторона не буде довго чекати.

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