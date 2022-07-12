УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Жителі Литви придбали для ЗСУ антидрони і радари Wingman: БПЛА можна збивати на відстані 5 км

12 липня 2022, 08:05

Понад 100 антидронів і десятка радарів обійшлися литовцям на суму більше 1 мільйона євро.

У Литві купили антидрони і радари для України і назвали їх Orc Killer / Колаж Армія Іnform, Twitter-акаунт AndriusTapinas / Армия Іnform

Жителям Литви вдалося придбати для потреб ЗСУ 110 засобів протидії російським безпілотникам, а також 80 схвалених Північноатлантичним альянсом радарів Wingman на суму 1 095 000 євро. За допомогою антидронів можна збивати БПЛА на відстані 5 кілометрів. Про це заявив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що литовці купили для України більше сотні антидронів і десятки радарів до них. Засобів дозволяють знищувати БПЛА противника на відстані 5 км.Журналіст, який працював над організацією збору грошових коштів, назвав пристрій "вбивцею орків".

читайте такожУ три рази могутніші за Байрактар: США готові продати Україні бойові безпілотники Grey Eagle – Reuter

"Ми придбали для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist або Orc Killer", - пише Тапінас.

Також він підкреслив, що купівля антидронів і радарів для сил оборони України обійшлася в 1 095 000 євро.

У Литві зібрали понад 5 млн євро на Bayraktar для України

28 травня журналіст Андрюс Тапінас, який ініціював збір 5 мільйонів євро з метою придбання безпілотників Bayraktar для України, заявив, що потрібні кошти вдалося зібрати всього за 3,5 дні. Очікувалося, що на збори піде 3 тижні.

"Ми зробили це! Напевно, вперше громадяни однієї держави можуть купити і подарувати таке важке озброєння іншій державі. 5 млн євро вже на рахунку Байрактара. Дякую всім, хто зробив внесок у цю грандіозну покупку! Кожен ваш євро - це внесок у припинення війни і рука допомоги Україні", - сказав Тапюнас.

Турецька компанія Baykar, у свою чергу, погодилася безкоштовно передати Україні дрон, на який литовці зібрали гроші. Зібрані кошти вирішили віддати на боєприпаси для ЗСУ та гуманітарні цілі.

Дивіться відео ТСН – у Польщі збирають гроші на Bayraktar для України

Главред рекомендує:

Литва ЗСУ новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:40

Петра і Павла 2022 - душевні привітання, красиві картинки і листівки до свята

08:33

За один день ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів російських окупантівВідео

08:18

Подобаються тобі HIMARS - не подобається, терпи, Путін...Погляд

08:05

Жителі Литви придбали для ЗСУ антидрони і радари Wingman: БПЛА можна збивати на відстані 5 кмВідео

07:59

В Україні ліквідували російського полковника, який командував бригадою морпіхів ЧФ РФ

Реклама
07:19

Партизани влаштували "полювання" на колаборантів і окупантів, в армії РФ - масове дезертирство - ISW

07:03

15 корисних і простих звичок, які зроблять ваше життя кращим

06:33

Ракетний удар по Миколаєву: під ранок у місті пролунало близько 30 вибухівВідео

05:57

Контури нової Холодної війниПогляд

05:57

Ретроградний Юпітер-2022 ускладнить життя: астролог розповів, чого остерігатисяВідео

05:00

"Вбивають заради задоволення": у чому відмінність воєнних стратегій Росії та України

04:40

В Україну нагряне циклон: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

04:16

Оля Полякова розповіла, як намагалася вивезти військовозобов'язаного чоловіка за кордон

03:45

Ківі продовжує молодість, але шкодить хворим з виразкою шлунку: в чому полягає користь і шкода фрукта

03:20

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

03:17

Великі гроші, весілля або казковий успіх: 3 знакам зодіаку нереально подфартіт найближчим часомВідео

03:02

Брітні Спірс розповіла, як їла пластилін з рук випадкових знайомих

02:45

Як на сковорідці розжарити під +40º: українців попередили про повернення нестерпного пеклаВідео

02:12

Відомий астролог назвав дату, коли буде знищений Кримський містВідео

01:42

16-річна донька Ольги Фреймут показала фотосесію на межі пристойності

Реклама
01:35

Військовий експерт відповів, чи реальна нова всеосяжна атака Росії на Україну

00:57

На жаль, критичне: близький друг сім'ї Заворотнюк розповів про її стан

00:51

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

11 липня, понеділок
23:53

"Закликає зупинити цей жах": Агутін на концерті категорично виступив проти війни в Україні

23:51

"Відплата поруч": у Новій Каховці ЗСУ розгромили ворожий склад боєприпасів

23:19

Охлобистін вибачився перед Макаревичем

23:17

"Вони дуже бояться": HIMARS відігнали росіян від лінії фронту - АрестовичВідео

22:56

Даша Кацуріна в прозорій білизні показала, як Дантес плете їй кіски

22:44

Співак DZIDZIO потрапив у скандал через опальну Ірину ФедишинВідео

22:44

У "Слузі народу" розповіли про подальшу долю медіахолдингу АхметоваВідео

22:21

Чи має право поліція вручати повістки: в МВС назвали одну з головних проблем мобілізаціїВідео

21:32

Віталій Козловський неоднозначно відреагував на чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію

21:30

"Пішов у штикову на HIMARS": в Росії поховали окупанта-"суперсолдата"

21:30

Російська артилерія у вісім разів переважає українську - інтернаціональний легіонВідео

21:23

Українцям закриють вільний доступ до антибіотиків: як тепер придбати ліки в аптеці

21:08

Загинуть чи влаштують бунт: у Білорусі розповіли, що буде з солдатами у випадку вторгненняВідео

21:02

"Мій улюблений тренажер": Волочкова з розставленими ногами шокувала людей

20:51

Батьки Кейт Міддлтон прихистять біженців із України у розкішному особняку, але є одна умова

20:47

Штраф 51 тисяча гривень: в Україні хочуть запровадити нове покарання на час війниВідео

20:10

Прикмети на 13 липня: що не можна робити в Собор дванадцяти апостолів і як залучити удачуВідео

Реклама
20:05

Тіну Кароль застукали на прогулянці із загадковим чоловіком

20:05

Після розмови з Путіним: Ердоган подзвонив ЗеленськомуВідео

20:01

Кулеба різко висловився про "путінське громадянство" для українцівВідео

19:30

Відбити ці удари Росії нічимПогляд

19:22

ЗСУ успішно відбили ворожі штурми Краснопілля та Мар'їнки - ГенштабВідео

19:20

У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесуВідео

19:19

Білорусь найближчим часом може обстріляти ракетами Україну - ЗМІВідео

19:15

Здійснення мрії і казкова удача: 3 знакам зодіаку потужно пощастить в повню 13 липняВідео

19:04

Пілот-окупант "відлітався" в Україні: раніше він бомбив Сирію і ЧечнюВідео

18:40

Можуть переносити серйозні захворювання: чому не можна спати з котами

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти