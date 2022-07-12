Жителі Литви придбали для ЗСУ антидрони і радари Wingman: БПЛА можна збивати на відстані 5 км

У Литві купили антидрони і радари для України і назвали їх Orc Killer / Колаж Армія Іnform, Twitter-акаунт AndriusTapinas / Армия Іnform

Жителям Литви вдалося придбати для потреб ЗСУ 110 засобів протидії російським безпілотникам, а також 80 схвалених Північноатлантичним альянсом радарів Wingman на суму 1 095 000 євро. За допомогою антидронів можна збивати БПЛА на відстані 5 кілометрів. Про це заявив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що литовці купили для України більше сотні антидронів і десятки радарів до них. Засобів дозволяють знищувати БПЛА противника на відстані 5 км.Журналіст, який працював над організацією збору грошових коштів, назвав пристрій "вбивцею орків".

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"Ми придбали для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist або Orc Killer", - пише Тапінас.

Також він підкреслив, що купівля антидронів і радарів для сил оборони України обійшлася в 1 095 000 євро.

У Литві зібрали понад 5 млн євро на Bayraktar для України

28 травня журналіст Андрюс Тапінас, який ініціював збір 5 мільйонів євро з метою придбання безпілотників Bayraktar для України, заявив, що потрібні кошти вдалося зібрати всього за 3,5 дні. Очікувалося, що на збори піде 3 тижні.

"Ми зробили це! Напевно, вперше громадяни однієї держави можуть купити і подарувати таке важке озброєння іншій державі. 5 млн євро вже на рахунку Байрактара. Дякую всім, хто зробив внесок у цю грандіозну покупку! Кожен ваш євро - це внесок у припинення війни і рука допомоги Україні", - сказав Тапюнас.

Турецька компанія Baykar, у свою чергу, погодилася безкоштовно передати Україні дрон, на який литовці зібрали гроші. Зібрані кошти вирішили віддати на боєприпаси для ЗСУ та гуманітарні цілі.

Дивіться відео ТСН – у Польщі збирають гроші на Bayraktar для України

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