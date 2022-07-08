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"Чекати ми не будемо": у Путіна зухвало погрожують Литві через блокаду Калінінграду

8 липня 2022, 19:10

За словами Марії Захарової, жорсткі заходи щодо Литви вже підготовлені.

Захарова
Захарова пригрозила Литва "жорсткими заходами" / ТВЦ

Влада Росії продовжує відверто погрожувати Литві - сьогодні в Кремлі заявили, що завершили підготовку "жорстких заходів" у відповідь на блокування транзиту до Калінінграду і застосують їх вже "найближчим часом".

"Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія застосує щодо Литви і Євросоюзу жорсткі заходи, підготовка яких вже завершена. Рішення проблеми занадто затягнулося", - заявила офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє видання Інтерфакс.

Також російська чиновниця зазначила, що російські економічні оператори зазнають великих збитків через блокаду міста.

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Блокада Литвою Калінінградській області

З 18 червня Литва, керуючись санкціями Європейського Союзу щодо РФ, прийняла рішення припинити транзит низки російських товарів в Калінінградську область. Керівник регіону Антон Аліханов розповів, що заборона торкнулася близько половини всіх вантажів, які потрапляли в регіон з інших російських областей.

Голова Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов у відповідь вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, тепер у Москви з'явилася можливість вирішити проблему транзиту в Калінінградську область "будь-якими обраними способами".

Керівник комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров також зробив заяву, що між Росією і Литвою може статися військове зіткнення.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес вважає, що Росія може напасти на Європу. Під значною загрозою вторгнення знаходиться Литва.

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що РФ здатна напасти на Литву. За словами полковника ЗСУ, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть піддатися провокаціям з боку Російської держави.

Тим часом російські пропагандисти вже обговорили в прямому ефірі проведення "спеціальної військової операції" щодо Литви. Історик Костянтин Сівков, який виступає в ролі "експерта", заявив, що новий бліцкриг можна провернути "за три дні".

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новини Росії Калінінград, Марія Захарова
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