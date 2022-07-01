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Німеччина вимагає від Литви скасувати заборону на транзит до Калінінграда - Spiegel

1 липня 2022, 10:29

Можливо Брюссель опублікує керівництво до застосування четвертого пакету санкцій. У ньому можуть уточнити, що санкції не торкнуться транспорту в Калінінграді.

транзит через Литву до Калінінграда
За даними ЗМІ, Німеччина вимагає скасувати заборону на транзит до Калінінграда / Фото ua.depositphotos.com, rzhd.ru

Уряд Німеччини незадоволений діями Литви, яка обмежила транзит товарів з Росії в Калінінградську область, і побоюється ескалації з боку РФ. Берлін вимагає від Вільнюса і Брюсселя скасувати цю заборону. Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

На думку офіційних представників країни, транзит товарів з РФ в Калінінград не повинен підпадати під санкції, оскільки мова йде про "перевезення з Росії в Росію".

Федеральний уряд побоюється, що суперечка про транзит може призвести до того, що Москва застосує силу для створення наземного коридору.

"Канцлер Олаф Шольц неодноразово підкреслював, що однією з його найважливіших цілей є запобігання перетворенню НАТО на партію війни. У Литві дислокуються німецькі солдати, які можуть бути залучені в можливий конфлікт", – пише видання.

Джерела Spiegel в уряді Литви кажуть, що в Німеччині тиснуть на Єврокомісію, щоби та гарантувала, що санкції не будуть застосовувати до Калінінграда.

"Цілком можливо, що Брюссель опублікує так зване керівництво, тобто юридичне пояснення четвертого пакета санкцій, на який посилаються литовці. При цьому в ньому можуть уточнити, що транспорту в Калінінграді не торкнуться санкції", – відзначають журналісти.

Відповідь Єврокомісія повинна дати до 10 липня, коли набудуть чинності наступні санкції проти країни-агресора.

У Вільнюсі вважають, що при тлумаченні обмежувальних заходів проти РФ потрібно керуватися законом. Ще в квітні в ЄК запевнили, що санкції будуть також застосовуватися до транзиту в Калінінград і з нього "всякий раз, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС як залізницею, так і по суші".

"Ми думали, що це вирішено", – сказав високопоставлений представник країни.

Блокада Литвою Калінінградській області

З 18 червня Литва, керуючись санкціями Європейського Союзу щодо РФ, ухвалила рішення припинити транзит низки російських товарів в Калінінградську область. Керівник регіону Антон Аліханов розповів, що заборона торкнулася близько половини всіх вантажів, які потрапляли в регіон з інших російських областей.

Голова Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов у відповідь вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, тепер у Москви з'явилася можливість розв‘язати проблему транзиту в Калінінградську область "будь-якими обраними способами".

Керівник комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров також зробив заяву, що між Росією та Литвою може статися військове зіткнення.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес вважає, що Росія може напасти на Європу. Під значною загрозою вторгнення перебуває Литва.

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що РФ здатна напасти на Литву. За словами полковника ЗСУ, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть піддатися провокаціям з боку російської держави.

Тим часом російські пропагандисти вже обговорили в прямому ефірі проведення "спеціальної військової операції" щодо Литви. Історик Костянтин Сівков, який виступає в ролі "експерта", заявив, що новий бліцкриг можна провернути "за три дні".

Інші новини:

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