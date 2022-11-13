'Не варто переоцінювати Захід': Куса розповів, чому сповільнилося постачання зброї в Україну

Куса вважає, що ані Європа, ані США не були повністю готові до такої війни в Україні / Главред

Західні країни не були готові до такої масштабної війни, яка вже майже 9 місяців триває в Україні. У зв'язку з цим військово-промислові потужності цих країн були не готові виробляти стільки зброї, скільки потрібно нашій державі. Про це розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса під час чату на Главреді.

"Я вважаю, що ані Європа, ані США не були повністю готові до такої війни в Україні. Про це свідчить і перша реакція наших західних союзників, які думали, що ми за тиждень падемо, і той факт, що військово-промислові потужності західних країн були не готові виробляти стільки зброї, скільки потрібно Україні. З цієї причини, наприклад, вони зараз не можуть задовольнити всі потреби України в зброї і техніці – вони не встигають виробляти стільки зброї. А те озброєння, яке Захід нам передає, старе і давно вже не стоїть у західних країн на озброєнні, і вони ніяких нових контрактів не замовляли", - сказав Куса.

За його словами, все, що наразі відбувається в Україні, абсолютно нове для Заходу. Тому та допомога, яку отримує Україна, це майже максимум можливостей західних країн, враховуючи їхній нинішній стан.

"Крім того, потрібно враховувати і те, що на Заході купа внутрішніх проблем. Плюс глобальна рецесія на тлі, і вони не можуть просто взяти і всі ресурси перевести Україні. Не варто переоцінювати наше значення для західних лідерів і західного виборця", - зазначив експерт.

Також Куса зауважив, що Сполучені Штати, яких всі вважають "старшим братом", не такі вже й всесильні. У них також є свої прогалини та невдачі.

"Після Афганістану, Іраку, Сирії – всіх історій Близького Сходу – потрібно було зрозуміти, що США – це дуже потужна держава, але і у їхніх можливостей є межа. Крім того, Сполучені Штати сьогодні – це не США 50 років тому. Вони частково втратили свій вплив, підросло і багато інших країн, які хочуть відігравати активну роль на міжнародній арені. Штати залишаються наддержавою, можуть впливати на багато процесів, але не варто їх переоцінювати", - сказав він.

Військова допомога від США

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, у США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", - каже Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

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