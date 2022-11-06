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"Україна влипне у борги": аналітик пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу

6 листопада 2022, 20:25

Якби для України запрацював класичний ленд-ліз, наша держава могла б "влипнути" у величезні борги, які довелося б віддавати десятиліттями.

США, ленд-лиз, оружие, Армен Чибухчан
Аналітик пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу/ pixabay.com, Reuters, Вікіпедія

Ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї.

Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього. Ситуацію з постачанням зброї по ленд-лізу пояснив політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян, повідомляє 24 канал.

Аналітик зазначає, що класична форма ленд-лізу означала б купівлю зброї у борг. І нашій державі потім довелося б за цими боргами розплачуватися. А це можуть бути величезні суми коштів. Наприклад, Велика Британія тільки у 2006 році розрахувалась повністю за ленд-ліз часів Другої світової війни.

Тому українцям не варто очікувати, що у межах ленд-лізу в нашу державу рушать каравани зі зброєю.

"США не хочуть, щоб Україна потрапила під величезні борги, бо якщо зараз запрацює класичний лендліз, це будуть астрономічні суми для України. Тому конгрес США виділяє фінансову допомогу. З цієї суми виділяють кошти на зброю, кошти на фінансову підтримку – це і є той самий лендліз",– каже політичний аналітик.

Він зазначає, що фактично ленд-ліз у такому форматі діє уже від початку повномасштабної війни.

А класичний ленд-ліз може запрацювати, якщо конгрес заблокує допомогу Україні. Проте, за словами аналітика, конгрес ще встигне виділити Україні 50 мільярдів на 2023 рік. Тому наступного року буде триматися така ж тенденція ленд-лізу.

"Тобто, Україна не буде підпадати під борги. США купують, США передають Україні",– наголосив Чібухчян.

Ленд-ліз від США для України

Раніше генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, що західні країни досить повільно надають Україні зброю і постачають її у недостатніх кількостях, хоча могли б давати і більше. Причиною цього є страх, що війна між Росією та Україною може перерости у війну РФ і НАТО, або ж стати ядерною.

Проте щоб цього не допустити, потрібно не гальмувати надання зброї, а рішуче перемогти країну-агресорку Росію на полі бою, наголосив Романенко.

Український офіцер, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець зазначав, що війна Росії проти України завершиться силовим сценарієм. Київ має завдати нищівної поразки Москві. Ключовим моментом може стати звільнення Криму, після якого Володимира Путіна відсторонить від влади його власне оточення. Якщо ЗСУ отримають багато зброї від США в рамках ленд-лізу, українські війська зможуть розбити російських окупантів за 1,5 роки.

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війна в Україні новини США вторгнення Росії ленд-ліз
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