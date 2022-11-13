Путін зібрався забирати паспорти Росії у тих, хто розповість правду про війну проти України

Нова норма Володимира Путіна щодо паспортів діятиме, в тому числі, і за, мовляв, "дискредитацію" діяльності російських окупаційних військ.
Директор країни-окупанта РФ Володимир Путін зібрався забирати паспорти у осіб, які, мовляв, "поширюють фейки і дискредитують російські війська".
Нововведення відноситься до громадян, які отримали паспорти Росії не за правом народження, а внаслідок їх роздачі. Наприклад, після анексії територій.
Як повідомляє Медуза, Путін вніс поправку до схваленого російським парламентом у першому читанні законопроекту, який передбачає можливість позбавлення набутого громадянства РФ.
Зокрема, норма діятиме щодо осіб, які отримали громадянство країни-агресорки не за народженням, а придбали його. Наприклад, в результаті анексії територій.
Путін додав до списку "злочинів" наступні пункти:
- Поширення "фейків про ЗС РФ і дискредитація російської армії"
- Наруга над прапором і гербом РФ
- Участь у небажаних організаціях
- Заклики до сепаратизму
- Посягання на життя державного діяча і заклики до екстремізму.
Підкреслюється, що громадянства Росії можуть позбавити незалежно від того, коли були здійснені такі дії.
Паспортизація РФ на окупованих територіях України
Окупант Росія за роки окупації Донбасу в примусовому порядку роздала там російські паспорти.
Практика незаконних дій повторюється на захоплених після 24 лютого територіях України. Однак не всі погоджуються – у Херсоні під час окупації пропонували 10 тисяч рублів за отримання такого паспорта, однак більшість українців відмовлялися.
У вересні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти РФ на захоплених районах Херсонської та Запорізької областей почали роздавати повістки чоловікам на війну проти України. Їх стали видавати особам, які прийняли російське громадянство і відмовилися від українських документів.
Дивіться відео ТСН - чи депортуватимуть з України за паспорт РФ
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