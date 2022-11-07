"У них своє бачення перебігу війни": Жданов відповів, чому США так повільно дають Україні зброю

Жданов відповів, чому США так повільно дають Україні зброєю/ 93 ОМБр, Главред

У США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "УНІАН". Він пояснив, чому Сполучені Штати так тягнуть з наданням Україні зброї для захисту від РФ.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", – каже Жданов.

У США розраховують, що коли у Росії закінчиться мобілізаційний ресурс і новіша техніка й вони будуть змушені знімати зі зберігання танки Т-34, тоді українці зможуть завдати їм повної військової поразки, зазначає експерт.

Також Жданов додав, що після програшу у війні РФ буде змушена відмовитися від ядерної зброї. На той момент у країні-агресорці буде вже інша влада, і вона буде готова йти на компроміси, у той числі й щодо питання позбавлення Росії ядерного арсеналу.

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Нагадаємо, у США і НАТО не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

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