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Назвав президента України "Путіним": Зеленський відповів на ляп Байдена

Олексій Тесля
13 липня 2024, 16:49
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Сполучені Штати надали велику підтримку українцям, нагадав Володимир Зеленський.
байден
Володимир Зеленський прокоментував обмовку Джо Байдена / Колаж Главреда. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував непорозуміння під час його візиту до США, коли американський лідер назвав його "Путіним".

Як наголосив він під час свого свого свого візиту до Ірландії, обмовка Байдена була "помилкою", пише Irish Times.

Говорячи про те, якою була його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним", Зеленський сказав: "Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю".

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Водночас глава держави подякував народу Ірландії за підтримку.

"Перш за все, величезне спасибі за вашу підтримку, спасибі Ірландії за те, що вона прийняла багато українських біженців, ви були з нами від самого початку російського вторгнення", - додав Зеленський.

Що відомо про газету The Irish Times

Ірландська щоденна широкоформатна газета, видається з 1859 року На сьогоднішній день газета належить до ліберальної преси. За межами Ірландії є безліч філій. Має штатних кореспондентів у Вашингтоні, Парижі, Берліні, Пекіні, Брюсселі, Лондоні, Африці та інших частинах світу, повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден на заході, що проходив на полях саміту НАТО у Вашингтоні, кілька разів обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним", а свого віцепрезидента Камалу Гарріс - Дональдом Трампом. Зокрема, Байден представив Зеленського як "президента Путіна".

Нагадаємо, раніше відбулися дебати Трампа і Байдена. Велика кількість оглядачів і спостерігачів, зокрема й від демократів, вважають, що Байден мав на них гірший вигляд, ніж Трамп. Близько 67% учасників опитування CNN віддали перемогу республіканцю.

Як повідомлялося, Байден не має наміру зніматися з виборів і, коментуючи дебати з Трампом, сказав, що йому було "важко дебатувати з брехуном". Також Байден заявив про своє погане самопочуття напередодні та під час дебатів.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Джо Байден
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