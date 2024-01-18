Найвпливовіший стратегічний союзник Росії розчарований "Кинджалами" - ЗМІ

З-поміж перерахованих проблем у цих ракет - незадовільна швидкість, проблеми з літаками-носіями й точністю.

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Західні ЗРК здатні знищувати російську "суперзброю" / Колаж Главреда, фото: Вікіпедія, Picryl

Китай розчарований неефективністю російських "гіперзвукових" ракет "Кинджал" перед західними видами озброєння. Зараз підвладні режиму КНР експерти уважно стежать, як зброя їхнього "союзника" РФ проявляє себе у війні з Україною, пише Business Insider.

Все тому, що КНР сподівається на ефективність власних "гіперзвукових" Dongfeng у разі конфлікту з Заходом.

"З’являється все більше доказів того, що те, що говорять США та Україна з цього приводу, є правдою", - цитує видання китайських експертів.

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У Китаї дійшли висновків, що ця ракета "навряд чи матиме значний вплив" на полі бою та не має вражаючих характеристик.

Понад те, на думку китайських аналітиків, маневреність "Кинджала" "не можна порівняти з маневреністю справжньої гіперзвукової ракети".

У Пекіні сходяться на тому, що ця російська ракета, хоч і може досягати "гіперзвукової" швидкості, є просто ще однією версією тактичної балістичної ракети - на це вказує її обмежена маневреність.

Критикує Китай і незадовільну швидкість літаків-носіїв "Кинджалів", характеристики яких не дуже підходять під пуски цих засобів ураження.

Крім того, на думку підконтрольних Сі "експертів", точність "Кинджалів" теж викликає сумніви - у російської системи наведення ракет є великі проблеми.

Міф довкола "Кинджалів" зруйновано

"Живучість" "Кинджалів" було поставлено під сумнів іще під час масованої атаки на Київ у травні 2023 року. Тоді західні ЗРК, передані Україні, уперше знищили "гіперзвукову" зброю Путіна, якою Москва атакувала Київ, щоб пошкодити Patriot.

Після цього низка експертів й політиків підтвердили, що від "гіпезвукової" зброї у "Кинджалів" хіба що швидкість на початкових позиціях, тоді як їхня маневреність відповідає звичайним балістичним засобам ураження.

Водночас у Росії є серйозні проблеми з літаками-носіями. У ніч на 2 січня окупанти запустили по Україні 10 ракет, тоді як могли - цілих 12. На думку оглядача Олександра Коваленка, це вказує на проблеми з виробничими потужностями Росії.

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