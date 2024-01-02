Росія могла запустити 12 "Кинджалів", але запустила 10: розкрито важливий нюанс

У Росії немає необхідних потужностей, щоб виробляти нові МІГ-31К, залишається тільки ремонтувати старі носії "Кинджалів".

https://glavred.net/ukraine/rossiya-mogla-zapustit-12-kinzhalov-no-zapustila-10-raskryt-vazhnyy-nyuans-10529963.html Посилання скопійоване

Росія випустила по Україні не менше 10 "Кинджалів" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Росія з 12 можливих ракет "Кинджал" запустила по Україні всього 10. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram розкрив причину цього.

Перш за все, експерт зазначив, що пуск "Кинджалів" 2 січня є "найбільшим одночасним застосуванням вказаних ракет". При цьому, підкреслив Коваленко, Росія могла зробити ще більше пусків Х-47М2, бо має 12 перехоплювачів МіГ-31К у своїй ескадрильї.

Найімовірніше, з цим пов'язані відносно недавні "аварії" МіГ-31К.

відео дня

"Справа в тому, що в грудні 2022 року в Білорусі було зафіксовано загоряння двигуна одного з російських МіГ-31К, а на початку 2023 року інший МіГ-31К було евакуйовано з Білорусі для ремонту. Фактично, один з МіГ-31К так і не вийшов з ремонту, а у другого - регулярний помпаж двигуна, що робить виконання бойових завдань ризикованим заняттям. І сьогоднішній пуск 10 ракет замість 12 лише підтверджує цю інформацію", - пояснив Коваленко.

Експерт нагадав, що перехоплювачі МіГ-31К вироблялися з 1975 по 1994 роки, тобто найновішому з них - 29 років.

"Після припинення виробництва винищувачів поступово було згорнуто і серійне виробництво двигунів Д-30Ф6. На сьогодні ВПК Росії може тільки обслуговувати і ремонтувати МіГ-31К та його вузли, а кількість запчастин й вузлів на зберіганні зменшується з урахуванням активності польотів даних літаків", - написав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Масована атака РФ на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.