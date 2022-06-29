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Україна та НАТО, загроза РФ і 300 тисяч військ на сході Європи: підсумки саміту Альянсу у Мадриді

29 червня 2022, 17:17

НАТО підтримує шлях України до Альянсу і готове захищати своїх союзників за блоком у разі зовнішніх військових загроз.

НАТО Україна Росія
Альянс затвердив нову стратегію НАТО до 2030 року / Колаж Reuters, УНІАН/ Колаж Reuters, УНІАН

У Мадриді в середу, 29 червня, відбувся саміт НАТО, в рамках якого країни-учасники Альянсу ухвалили нову стратегію безпеки блоку до 2030 року. У ній зазначено, що Росія тепер є найсерйознішою загрозою безпеки організації. У документі підтверджені рішення Бухарестського саміту 2008 року, згідно з якими блок поважає територіальну цілісність і суверенітет України та Грузії. Для Києва і Тбілісі, як і раніше, відкриті двері до НАТО.

На саміті затвердили новий пакет допомоги для України, що включає нелетальну допомогу, а також системи для боротьби з безпілотниками і обладнання для безпечного зв'язку. Блок допоможе Києву переозброїтися за стандартами НАТО.

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до Північноатлантичного альянсу. Вони вступлять до организації після ратифікації всіх документів.

НАТО у зв'язку з російською загрозою збільшує чисельність свого військового контингенту в країнах Східної Європи з 40 до 300 тисяч і підтверджує прихильність статті 5-ї, яка свідчить, що напад на одну з країн організації є атакою на весь Альянс.

НАТО підтверджує політику відкритих дверей для України

Колективний блок безпеки Заходу підтримує територіальну цілісність України, Боснії і Герцеговини та Грузії. Альянс підтверджує своє рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті у 2008 році, згідно з яким Київ, Сараєво і Тбілісі можуть в майбутньому стати членами НАТО.

"Ми будемо продовжувати розвивати наші партнерські відносини з Боснією і Герцеговиною, Грузією та Україною для просування наших спільних інтересів в євроатлантичному регіоні з метою підтримки миру, стабільності і безпеки. Ми підтверджуємо рішення, яке було ухвалено нами на Бухарестській конференції 2008 року, а також всі наступні рішення щодо Грузії і України", - сказано в Стратегії.

Новий пакет допомоги для України

Країни НАТО схвалили новий пакет допомоги для України. Організація розраховує на перспективу довгострокового співробітництва з Києвом.

"Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, підтримавши всеохоплюючий пакет допомоги Україні", - сказав під час пресконференції генеральний секретар блоку Йенс Столтенберг.

читайте такожАбо перемога Києва, або війна Альянсу з РФ у майбутньому: Зеленський закликав вирішити питання України в НАТОЗа словами Столтенберга, пакет складатиметься з двох частин. Перша передбачає нелетальну допомогу в терміновому порядку. Це паливо, аптечки та інше.

Крім того, Україні передадуть системи боротьби з дронами та обладнання для організації безпечного зв'язку.

Другий тип допомоги - сприяння у відмові від радянського озброєння і перехід на обладнання Альянсу.

Росія - пряма загроза безпеці НАТО

Російська Федерація після нападу на Україну тепер розглядається Альянсом в якості найбільш значущої і прямої загрози безпеці блоку.

"Російська Федерація є найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні", - наголошується в Стратегії.

Отже, якщо раніше, в попередній Стратегії, ухваленій у 2010 році, Росія називалася "партнером", наразі такого формулювання більше немає.

НАТО розмістить на сході Європи до 300 тисяч військових

На саміті колективного блоку безпеки Заходу було ухвалено рішення про посилення військових сил на сході Європи. Зокрема, чисельність бригад і сил реагування зросте з 40 до 300 тисяч військових, заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.читайте такожПоразка України призведе до нового удару Росії: Зеленський попередив Захід про напад Путіна

Також країни-учасниці НАТО зобов'язалися витрачати на оборону не менше 2% від ВВП.

Альянс підтвердив зобов'язання всіх країн за 5-ю статтею

У стратегії Північноатлантичного альянсу зазначено, що країни-учасники організації, як і раніше, підтримують підхід, згідно з яким напад на одну країну НАТО є атакою на весь колективний блок безпеки Заходу.

"НАТО є унікальним, важливим і незамінним трансатлантичним форумом для консультацій, координацій і дій з усіх питань, пов'язаних з нашою індивідуальною і колективною безпекою. Ми зміцнюємо наш альянс на основі нашої неподільної безпеки, солідарності і непохитного зобов'язання захищати один одного, закріпленого в статті 5 Північноатлантичного альянсу. Наша здатність стримувати агресію і захищатися є основою цього зобов'язання", - наголошується в документ.

Фінляндію і Швецію офіційно запросили до НАТО

У пресслужбі Альянсу вказали, що організація продовжує дотримуватися політики відкритих дверей. Блок погодився запросити до своїх лав Фінляндію і Швецію, підписані відповідні документи. Приєднання Гельсінкі та Стокгольма до НАТО, як очікується, зміцнить безпеку євроатлантичної зони.читайте такожВступ України до НАТО буде розглянуто після перемоги Києва у війні з Росією – Альянс

"Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми ухвалили рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про вступ... ми вітаємо укладення тристороннього Меморандуму між Туреччиною, Фінляндією і Швецією з цього питання. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО - сильнішими, а євроатлантичну зону - безпечнішою", - зазначено в повідомленні.

Очікується, що Фінляндія та Швеція стануть повноцінними учасниками НАТО після того, як всі 30 країн блоку ратифікують угоду.

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