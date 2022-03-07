НАТО не може закрити небо над Україною, але допомагатиме по-іншому - постпред США в Альянсі

Україна просить НАТО закрити небо / facebook.com/navy.mil.gov.ua

НАТО не готове рухатися вперед у питанні про безпольотну зону над Україною. Однак Альянс розробляє інші механізми допомоги нашій країні.

Як пише CNN, про це заявила постійний представник США в НАТО Джулліана Сміт

"Наша мета зараз - фактично зупинити війну. Ми не хочемо розширювати цей конфлікт за межі України, і тому зараз колективний сигнал НАТО полягає в тому, що НАТО не готове просуватися вперед з безпольотною зоною", - сказала Сміт.

За її словами, на даний момент члени НАТО роблять кроки, щоб надати потужну підтримку Україні і оцінити її потреби в області безпеки в режимі реального часу.

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Зокрема, офіційні особи США обговорюють з польським урядом можливість відправки Польщею в Україну радянських винищувачів МіГ-29 .

"Це суверенне рішення Польщі. Є багато відкритих питань про кількість наявних українських пілотів, про те, як ці літаки будуть переміщатися з Польщі в Україну. Все це зараз опрацьовується", - додала вона.

Також Сміт підкреслила, що у Москви немає переваги в повітрі над Україною, і назвала це "поганими новинами для Путіна".

"Вони не взяли Київ, як планували в перші дні цього конфлікту. Президент Зеленський як і раніше є президентом України. І те, що ми бачили - це частина цих колон, 40-кілометрова колона, за якою всі стежили. Вона, по суті, нікуди не поділася", - сказала Сміт і згадала про проблеми тилового забезпечення, з якими стикаються росіяни. Зокрема, нездатність забезпечити свої сили такими простими речами, як їжа і паливо.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоб захистити країну від російських ракет.

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