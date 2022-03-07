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Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана: нагорода є тільки у 10 осіб у світі

7 березня 2022, 22:17

За 30 років лауреатами нагороди стали лише 10 осіб - Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабін, Натан Щаранський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Посол України в США Оксана Маркарова отримала медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентського фонду Рейгана Фредерік Райан для президента нашої країни Володимира Зеленського.

За словами Райана, ця висока нагорода відзначає лідерство президента України і непохитність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право вибирати власне майбутнє і надихають весь цивілізований світ боротися за цінності свободи і демократії, яким 40-й президент США Рональд Рейган присвятив своє життя.

"Саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнуванню радянської "імперії зла" і проклав шлях до свободи і демократії її поневоленим народам на території колишнього СРСР", - йдеться в повідомленні.

Також Райан навів відомі слова Рейгана: "Перш за все ми повинні усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя в світових арсеналах не така потужна, як воля і моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші противники в сучасному світі не мають".

Як відомо, нагороду медаль Свободи заснував Фонд президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного і стійкого внеску в розвиток свободи в світі".

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Нагадаємо, напередодні Зеленський вручив ордени губернаторам і мерам.

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