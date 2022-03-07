Макрон анонсував бесіду про війну в Україні з главою КНР Сі Цзіньпіном і канцлером Німеччини

Переговори плануються на вівторок, 8 березня.
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 7 березня, заявив, що поки не бачить ніяких дипломатичних проривів у переговорах з Москвою, які дозволили б покласти край війні в Україні.
"Ми продовжимо переговори з Росією, навіть незважаючи на те, що переговори з президентом Путіним складні. Не думаю, що в найближчі дні і тижні буде реальне рішення шляхом переговорів", - сказав Макрон, відповідаючи на питання про війну, пише Reuters.
Також він додав, що Франція і захід не повинні втручатися у двосторонні переговори про можливе припинення вогню між Києвом і Москвою.
Макрон заявив, що планує у вівторок, 8 березня, провести бесіду з главою КНР Сі Цзіньпіном спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити українську кризу.
Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова отримала медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав Керівник Президентського фонду Рейгана Фредерік Райан для президента України Володимира Зеленського.
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