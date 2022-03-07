Захід не закриватиме небо над Україною: ексзаступник міністра оборони назвав причину

Російські окупанти розуміють, що є певна межа - якщо вони її перейдуть, то Захід втрутиться.
На даний момент виглядає малоймовірним варіант закриття неба над Україною західними союзниками, заявив військовий експерт, ексзаступник міністра оборони України Леонід Поляков.
Як підкреслив він у коментарі Главреду, російські окупанти розуміють, що є певна межа - якщо вони її перейдуть, то Захід втрутиться.
"Але навіть росіяни пам'ятають недавній випадок із Запорізькою АЕС, коли спочатку потрапили в неї, сталася пожежа, після чого окупанти вийшли з неї і контролюють її по периметру", - говорить експерт.
Разом з тим він не виключив, що Україна може отримати суттєву допомогу, яка дозволить нам самим забезпечити прикриття і самим, за допомогою західного озброєння, вирішити цю проблему.
"Тобто Україна сама здатна закрити небо - це дія літаків різного типу, які вражають сторонні об'єкти в повітрі і знищують засоби ППО, які наводяться на ці літаки. Якщо у нас буде достатньо літаків (а така можливість в принципі існує) і Україна буде отримувати відповідні дані від аерокосмічної розвідки, ми самі все зробимо - без НАТО і заходу", - додав Поляков.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоб захистити країну від російських ракет.
Зеленський додав, що Україна чекає рішення світової спільноти, щодо безпеки повітряного простору.