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Захід не закриватиме небо над Україною: ексзаступник міністра оборони назвав причину

7 березня 2022, 19:57

Російські окупанти розуміють, що є певна межа - якщо вони її перейдуть, то Захід втрутиться.

Літак, ЗСУ
Захід може передати Україні більше бойових літаків / na.mil.gov.ua

На даний момент виглядає малоймовірним варіант закриття неба над Україною західними союзниками, заявив військовий експерт, ексзаступник міністра оборони України Леонід Поляков.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, російські окупанти розуміють, що є певна межа - якщо вони її перейдуть, то Захід втрутиться.

"Але навіть росіяни пам'ятають недавній випадок із Запорізькою АЕС, коли спочатку потрапили в неї, сталася пожежа, після чого окупанти вийшли з неї і контролюють її по периметру", - говорить експерт.

Разом з тим він не виключив, що Україна може отримати суттєву допомогу, яка дозволить нам самим забезпечити прикриття і самим, за допомогою західного озброєння, вирішити цю проблему.

"Тобто Україна сама здатна закрити небо - це дія літаків різного типу, які вражають сторонні об'єкти в повітрі і знищують засоби ППО, які наводяться на ці літаки. Якщо у нас буде достатньо літаків (а така можливість в принципі існує) і Україна буде отримувати відповідні дані від аерокосмічної розвідки, ми самі все зробимо - без НАТО і заходу", - додав Поляков.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоб захистити країну від російських ракет.

Зеленський додав, що Україна чекає рішення світової спільноти, щодо безпеки повітряного простору.

viber
війна Росії та України
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