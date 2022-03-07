ЄС відмовляється від імпорту російського газу, нафти і вугілля

Євросоюз відмовиться від російського газу / УНІАН

Лідери Європейського Союзу домовляться про поетапну відмову від залежності ЄС від імпорту російського газу, нафти і вугілля на саміті цього тижня.

Як йдеться в проекті заяви, лідери ЄС зустрінуться у Версалі в четвер і п'ятницю, щоб обговорити зміцнення їх спільної обороноздатності і заявку України на вступ до блоку з 27 країн.

"Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти і вугілля", - сказано в проекті заяви лідерів, пише Reuters.

Відзначається, що завдання буде складним, оскільки ЄС купує у Росії 45% імпортованого газу, близько третини нафти і майже половину вугілля. Це зробить блок вразливим у тому випадку, якщо Росія вирішить помститися за політику ЄС, обмежуючи експорт.

Тим часом, рішення знаменує собою поворотний момент, оскільки тільки в минулому році Німеччина домагалася введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2". При цьому, Італія, Австрія та Угорщина, які найбільш сильно залежать від поставок енергоносіїв з Росії, не поспішали домагатися альтернативи.

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Однак лідери заявили, що російське вторгнення в Україну все змінило.

"Агресивна війна Росії являє собою тектонічний зсув в європейській історії. Зіткнувшись зі зростаючою нестабільністю, стратегічною конкуренцією і загрозами безпеці, ми вирішили взяти на себе більше відповідальності за нашу безпеку і зробити подальші рішучі кроки по зміцненню нашого європейського суверенітету, зменшенню нашої залежності і розробці нової моделі зростання та інвестицій на 2030 рік", - додали в ЄС.

Також в ЄС заявили, що диверсифікують свої поставки енергії і маршрути за рахунок використання зрідженого природного газу (СПГ) і розробки біогазу і водню.

Крім того, Європа також прискорить розвиток відновлюваних джерел енергії та виробництво їх ключових компонентів. Разом з цим, країни ЄС з'єднають європейські газові та електричні мережі, щоб краще розподіляти ресурси, повністю синхронізувати електричні мережі і посилити планування на випадок непередбачених обставин для забезпечення безпеки поставок.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує у вівторок, 8 березня, провести бесіду з главою КНР Сі Цзіньпіном спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити українську кризу.

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