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"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

Руслана Заклінська
15 березня 2024, 18:45
Країни Веймарського трикутника погодили низку рішень щодо допомоги Україні у війні проти Росії.
'Наша рішучість жорстка': Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України
Франція, Німеччина та Польща оголосили про важливу допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Лідери Веймарського трикутника, до якого входить Німеччина, Польща і Франція, заявили, що допомога для України має бути негайною та якомога більшою, щоб покращити ситуацію. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Я хочу подякувати пану президенту (Макрону - ред.) і пану канцлеру (Шольцу - ред.), що без жодних зволікань і типових для політики торгів чи вагань, ми визнали, що допомога для України має бути негайною і настільки інтенсивною, наскільки це можливо. Ми хочемо виділити гроші і допомогти усілякими способами тут і зараз, щоб ситуація в Україні у найближчі тижні покращилася, а не погіршилася", - заявив Туск.

Президент Франції Еммануель Макрон ніяк не коментував свою пропозицію щодо відправлення військ в Україну. Проте він заявив, що лідери узгодили позицію не провокувати ескалацію війни.

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"Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації. Але наша рішучість жорстка. Це також передбачає нашу єдність, і тому ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив і діємо утрьох над дуже конкретними речами", - зазначив Макрон після перемовин.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що країни Веймарського трикутника погодили низку рішень. Союзники України планують:

  • закуповувати ще більше зброї для України на світовому ринку;
  • розширити виробництво військової техніки, зокрема, у співпраці з партнерами в Україні;
  • створити нову коаліцію засобів реактивної артилерії великої дальності в рамках формату "Рамштайн";
  • збільшити підтримку в рамках Євросоюзу.

"У Брюсселі ми вже схвалили деякі рішення. Зокрема поповнити Фонд миру на ще 5 мільярдів євро для допомоги Україні цього року. І запланували розширити тренувальну місію. Ми використаємо надприбуток від заморожених активів РФ у Європі для того, щоби фінансово підтримати закупівлю снарядів для України", - сказав канцлер.

Що таке Веймарський трикутник?

Веймарський трикутник - це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, яке виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко піднімаються питання щодо України.

Кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

Зустріч у Брюселі та заяви Макрона

Нагадаємо, лідери Франції та Німеччини зустрілися у п'ятницю, 15 березня, з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні, щоб обговорити, як краще надавати допомогу Україні, зокрема військову техніку.

На зустрічі президент Франції Еммануель Макрон тиснув на канцлера Німеччини Олафа Шольца для прийняття більш рішучої позиції на підтримку України. Він попередив про загрозу, яку Росія становить для Європейського союзу.

Також Макрон відповів на ядерні загрози Володимира Путіна, зауваживши, що "недоречно погрожувати", коли у Франції є ядерна зброя. Він також підкреслив, що не спілкувався з Путіним протягом кількох місяців і зауважив, що Росія стала дестабілізуючою державою.

Напередодні французький президент відмовився від ідеї відправки французьких військ в Україну, наголосивши, що так Франція не буде воювати проти Росії. Він підкреслив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи, але Франція не піде на ескалацію і не перебуває у стані війни з Росією.

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війна в Україні Франция Дональд Туск Польща Еммануель Макрон Олаф Шольц Німеччина війна Росії та України
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