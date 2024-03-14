Україна отримає допомогу від США, але її формат буде іншим - Джонсон

Спікер Палати представників зазначив, що у США планують створити новий проект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятися від попереднього.

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США можуть ухвалити рішення про допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

США можуть ухвалити рішення про надання Україні великого пакета військової допомоги. Однак у ньому можуть бути суттєві зміни. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє The Hill.

Джонсон додав, що палата підготує свій проект для підтримки, але в іншому вигляді.

"Ніхто не хоче, щоб Владімір Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться в Україні... і піде далі у Європу … У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – сказав Джонсон. відео дня

Спікер зазначає, що Україна може отримати підтримку від США у вигляді кредиту або ленд-лізу, щоб захистити інтереси американських платників податків. Також планується розглянути можливість передачі конфіскованих російських активів у фонд для підтримки України.

Однак слід зазначити, що створення цього проекту не дає стовідсоткової гарантії щодо його ухвалення. Водночас сенатор Джон Корнін оптимістично налаштований і переконаний, що Палата представників схвалить рішення про допомогу Україні.

"Я почув, що спікер тепер казав "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", – зазначив він.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, окрім схвалення законопроєкту з грошима для України, в інтерв'ю Голосу Америки.

Раніше в Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де було зауважено, що затягування у схваленні законопроекту негативно впливає на ситуацію на фронті.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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