'Треба копати': Лукашенко хоче почати пошук рідкоземельних металів у Білорусі

Лукашенко заявив, що пошук рідкоземельних металів - це майбутнє Білорусі.

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Пошук рідкоземельних металів у Білорусі / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

У Білорусі розпочнуть пошук рідкоземельних металів

Лукашенко поставив завдання перед відповідним міністром

У Білорусі почнуть пошук рідкоземельних металів. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише БелТА.

"Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів", - сказав він. відео дня

За його словами, він вже ставив завдання перед відповідним міністром.

"Кажуть, що у нас у відвалах є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати й інше: і хімія, і нафта, і газ. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", - заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також додав, що геологорозвідка в Білорусі розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні.

"Тому міністру природних ресурсів і охорони довкілля впиратися разом із вами доведеться пристойно. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", - сказав він.

Що таке рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Рідкоземельні метали - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп шукав способи обміняти рідкоземельні метали України на допомогу Києву від Вашингтона.

28 лютого США та Україна мали підписати угоду про корисні копалини, але цього не сталось.

Водночас, російські чиновники запропонували укласти угоду, яка дала б змогу США отримувати прибуток із видобутку критично важливих мінералів і металів, що перебувають під окупацією РФ.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олександр Григорович Лукашенко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

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