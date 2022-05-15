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Євробачення 2022: Україна зганьбилася через оцінки для Польщі і потрапила в гучний скандал

15 травня 2022, 16:08

Ірина Федишин показала бланк, як вона проголосувала за Польщу.

Євробачення 2022
Співак Охман / eurovision.tv

У Турині 14 травня відгримів пісенний конкурс Євробачення-2022. Перемогу здобула група Kalush Orchestra. Ось тільки без скандалів не обійшлося. Національне журі з Польщі підтримало Україну і віддало виступу 12 балів, а от від членів журі України польський виконавець не отримав жодного балу.

Бали від національного журі України для Польщі на Євробаченні-2022 приголомшили українців через що розгорівся скандал.

Одним з членів професійного журі України на Євробаченні цього року була співачка зі Львова Ірина Федишин. Після оголошення балів на адресу знаменитості посипалися звинувачення.

Що сказали члени журі від України

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Очільник журі від України на Євробаченні Вадим Лисиця вирішив публічно озвучити пояснення результатів голосування українських суддів.

У Facebook він написав, що весь процес голосування проходив під пильним наглядом юриста, і всі члени журі заздалегідь ознайомилися з правилами голосування.

"Жодних можливостей впливати на рішення один одного не мав жоден член журі, а тим більше глава. Тому Польща та інші країни отримали ті самі оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Гроші за це ніхто не отримував. Жодних преференцій та інших заохочень ніхто не мав", – заявив Лисиця.

Також він підкреслив, що як голова журі – він готовий відповідати за демократичний вибір, зроблений цього року.

Член журі Ірина Федишин показала бланк, де голосувала. Вона особисто поставила виконавцю від Польщі 10 балів.

"Ситуація з Польщею не приємна не тільки вам, але і мені. І якби я була по бік глядацького голосування, то теж була б такою оскаженілою. Тому що, незважаючи на те, що Євробачення все як би аполітичний конкурс, важко відсторонитися, коли в твоїй країні війна і більше всіх руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати - це було шоком і для мене", - написала співачка.

Федишин заявила, що їй шкода, що так вийшло.

"Ми вдячні польському уряду і народу за все, що вони для нас роблять: надають притулку для жінок і дітей, передають величезну кількість гуманітарної допомоги і всіляко підтримують Україну. Це неоціненно. Мені шкода, що так вийшло. Не знаю, як голосували інші, мої бали для Польщі - 10", - сказала Ірина.

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Дружина ще одного члена журі продюсера Вадима Лисиці - Ірина Лиса опублікувала повідомлення на особистій сторінці у Фейсбуці.

Вона відреагувала на звинувачення на адресу продюсера. Помітила, що не може назвати кому і які бали він поставив, але запевнила, що це "бали, за які не соромно".

"Ніхто з членів журі від України не знав, який підсумковий бал піде кожній з країн. Ніхто з членів журі не знав скільки балів нам поставила кожна з країн. Ніхто з членів журі не знав скільки хто кому поставив балів, тому що кожен ставив бали від себе у своєму бланку. І не має права це обговорювати, тому що це фіксується юридично і притягується до відповідальності. Навіть я, не знаючи скільки хто кому поставив балів, впевнена, що Польщі ніхто не виставляв найнижчі бали. Але в підрахунку загальна кількість балів для інших учасників могла викликати такий результат. І ще раз. Ніхто не збирався якось образити Польщу!", - написала Ірина.

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Однак українців це не зупинило і в мережі триває масовий скандал.

"Сором. Вибачте, брати!", "Соромно за таких суддів", "Це просто жах! Такий сором. Як можна було так вчинити з Польщею?", "Чесно, просто шок. Ось і подяка за все, що для нас робили і роблять наші сусіди", "Це ганьба для журі! Ганьба! Кожному з нас соромно за ваше рішення! Щиро вибачаємося перед Польщею!",- пишуть українці.

Українські зірки також незадоволені результатом нашої країни для Польщі.

"Я щиро дякую польському народу за всю допомогу і серце, яким ви обійняли нас. Мені шкода, що на такому "не політичному" конкурсі ми не змогли з боку журі показати вам оцінками, наскільки ми вдячні. Ми покажемо вчинками, обіцяємо. Слава Богу, що українські глядачі оцінили виступ Польщі 12 балами і не зіпсували ситуацію до кінця", - написала співачка Світлана Тарабарова.

Лідер групи Друга Ріка Валерій Харчишин також не згоден з оцінками від журі. Він шкодує, що недооцінював Євробачення і задовго до війни відмовився стати членом або головою журі.

"Тепер соромно. Вибачте, брати, поляки та литовці. Ви не були гіршими, на відміну від деяких членів журі. Але вдячний народ України підтримує вас. Так буде завжди", - підкреслив музикант.

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Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентам, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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Євробачення Польща Ірина Федишин Євробачення-2022
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