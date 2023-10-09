На засіданні Радбезу ООН жодни хрішень щодо Ізраїлю не ухвалено - CNN

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що велика кількість країн засудили атаки ХАМАС.

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Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо війни в Ізраїлі / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скріншот

Рада безпеки ООН у неділю, 8 жовтня, провела закрите екстрене засідання по Близькому Сходу. За її підсумками Радбез не зробив жодних дій та не ухвадив жодних рішень, пише CNN.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що велика кількість країн засудила атаки ХАМАС.

"Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС. Вони очевидно, не всі (засуджують напад), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів", - сказав він.

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Вуд додав, що ситуація нестабільна та дуже небезпечна. За його словами, чиновники працюють 24/7. Вони намагаються запобігти поширенню конфлікту в Ізраїлі на інші регіони.

"Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, що відбуваються. ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність", - додав він.

Довідка. Постійними членами Ради ООН є Китай, США, Франція, Велика Британія і Російська Федерація. Також до нього входять Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія, Еквадор і Японія. Для спільної заяви необхідна одноголосна згода всіх 15 членів Ради.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна починає "довгу та важку війну". За його словами, війна триватиме до "досягнення цілей".

Військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив рішення, згідно з яким держава на офіційному рівні переходить у стан війни. Для цього влада активувала відповідний пункт "40 аллеф".

Представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль та дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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