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Найбільший за 50 років провал: у США "шоковані" нападом на Ізраїль - Bloomberg

Андрій Ганчук
8 жовтня 2023, 13:02 оновлено 8 жовтня, 15:16
Атака терористів ХАМАС передбачала складні операції на суші, морі і ракетні удари – її планування було складно не помітити, пишуть журналісти.
ХАМАС, спецслужби Ізраїлю
Спецслужби Ізраїлю стежили за терористами ХАМАС за допомогою сучасних технологій, але пропустили напад / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Резонансний напад терористів ХАМАС на Ізраїль стане одним з найбільших провалів розвідки Ізраїлю з часів війни Судного дня 1973 року. Ізраїльську державу атака застала зненацька. У США шоковані, як ізраїльська і американська розвідки могли пропустити атаку, а у Конгресі можуть готувати жорсткі питання щодо ситуації.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що розвідка Ізраїлю пропустила найбільший за останні 50 років провал. Терористи ХАМАС готували операції на суші, морі та ракетні обстріли. Було складно не помітити планування військової операції.

"Мене шокує, що вони змогли це зробити"

Як пишуть журналісти, ізраїльські офіційні особи місяцями робили заяви про підготовку нападу з боку ізраїльських бойовиків. Однак прем'єра Нетаньяху в результаті застали зненацька. Тепер Вашингтон і Єрусалим вивчатимуть, хто несе відповідальність за провал.

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"Мене шокує, що вони змогли це зробити, і Ізраїль або Сполучені Штати не звернули на це уваги", - заявив колишній посол США в Ізраїлі Мартін Індик.

Американські журналісти нагадали, що напад ХАМАС стався рівно за 50 років після того, як Ізраїлю не вдалося запобігти несподіваній військовій операції Єгипту і Сирії – пізніше події назвали війною Судного дня.

Вони також акцентували увагу на тому, що ізраїльські служби безпеки виділяють серйозні ресурси, щоб спостерігати за палестинцями і терористами ХАМАС. Використовуються як мережі інформаторів, так і технології спостереження.

Один із співробітників Конгресу США на умовах анонімності сказав, що в такій ситуації американські законодавці повинні поставити жорсткі питання, оскільки спецслужбам Штатів і Ізраїлю слід було б виявити атаку подібного масштабу.

Ізраїль не очікував атаки ХАМАСу

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Аарно Міллер каже, що ізраїльтяни не вірили в здатність бойовиків прорвати кордон. Тому там не було достатньо сил і укріплень.

"Реальна проблема полягає в тому, що ізраїльтяни не вірили, що ХАМАС ризикне прорвати кордон. Відсутність достатніх ізраїльських сил в цьому регіоні було серйозною помилкою", - вважає аналітик.

Що кажуть в Ізраїлі

В Ізраїлі заявляють, що наразі зарано говорити, що пішло не так, а будь-які порівняння тих подій з нинішніми - це некоректно.

ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю

Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Удари наносилися з повітря, суші і моря по центральній і південній частині країни з території Сектора Гази. За інформацією ЗМІ, бойовики випустили понад 2200 ракет по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив воєнний стан у країні. Біля кордону з Сектором Газа впровадили "особливу зону". Війська ведуть бої з бойовиками ХАМАС на півдні країни біля кордону з Газа.

Британські журналісти The Guardian пишуть, що Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Газа. Ізраїльська армія продовжує проводити операцію з метою звільнення заручників і ліквідації терористів.

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