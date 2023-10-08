"Хезболла" обстріляла Ізраїль, Єрусалим у відповідь вдарив по Лівану

Ліванські терористи "Хезболла" підтримали атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і завдали ракетних і мінометних ударів по його території.

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Ізраїль з артилерії і БПЛА завдав ударів по Лівану / Колаж: Главред, фото: скріншот відео соцмережі

Ліванське терористичне угрупування "Хезболла" "на знак солідарності" з терористами ХАМАС завдало ракетних і мінометних ударів по території Ізраїля. Ізраїльська армія у відповідь вдарила по Лівану. Результати атак невідомі.

Як повідомляє The Times of Israel, терористи "Хезболла" заявили, що застосували "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов, щоб "підтримати" атаку угруповання ХАМАС на Ізраїль.

У відповідь армія оборони Ізраїлю завдала ударів по "інфраструктурі Хезболли в цьому районі" артилерією і безпілотниками.

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Кадри ударів армії Ізраїлю по об'єктах терористів "Хезболла"

Ізраїль завдав ударів по Лівану після атаки "Хезболли" на свою територію / скріншот Главред

Обидві сторони не повідомляли про результати атак.

Ізраїльське видання з посиланням на свої джерела стверджує, що ізраїльські війська атакували намет.

ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС вранці 7 жовтня атакували Ізраїль. Вони завдали ударів з повітря, суші і моря по центральній і південній частині країни з території сектора Гази. Повідомлялося, що бойовики випустили понад 2200 ракет по Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про воєнний стан в країні. Біля кордону з Сектором Газа була впроваджена "особлива зона". Ізраїльські війська ведуть бої з ХАМАС на півдні країни біля кордону з Газа.

За даними The Guardian, Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Газа. Ізраїльська армія продовжує операцію зі звільнення заручників і ліквідації терористів.

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