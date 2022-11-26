Україна може швидко звільнити окуповані території: у ЗСУ сказали, що для цього потрібно

Українські військові, ЗСУ, Юрій Ігнат/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, Командування ЗСУ

Україні потрібні американські літаки-винищувачі F-15 і F-16, які мають країни НАТО. Якби такі повітряні судна передали нашій державі, вона могла б дуже швидко звільнити усі свої території, які перебувають під російською окупацією.

Без таких літаків зробити це буде важче. Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15, F-16, буде дуже важко. Очікувано, їх хотілося б мати на озброєнні у Повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме – звільнення наших окупованих територій", – зазначає Ігнат.

Він наголосив, що діалог щодо можливої передачі таких літаків Україні постійно ведеться із західними партнерами. Це питання обговорюють як на військовому, так і на дипломатичному рівні.

Ігнат додав, що Україна зараз також потребує дуже багато комплексів протиповітряної оборони (ППО).

Раніше повідомлялося, що у Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що для того, щоб Україна отримала американські винищувачі, повинна пройти певна процедура. В цілому, це нешвидкий процес.

Після цього у Сенаті США закликали Пентагон розглянути питання про включення в майбутні пакети військової допомоги Україні передових винищувачів.

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