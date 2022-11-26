ЗСУ знищили третину полка чеченців, які чинили звірства в Маріуполі й на Запоріжжі

ЗСУ ліквідували 71 чеченця з полка, який чинив звірства в Маріуполі й на Запоріжжі/ Reuters, DVIDSHUB Flickr

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 71 чеченця з полку, який чинив звірства проти українців у Маріуполі та на Запоріжжі. Загалом у полку було 226 окупантів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Досье шпиона". Окупанти, які прийшли воювати проти українців, служили у 291-му гвардійському мотострілецькому полку, в/ч 65384, Борзой, Чеченська Республіка.

Чеченці з цього полку беруть участь у повномасштабній війні від самого її початку. Спочатку їх залучили до облоги Маріуполя. Зараз полк перебуває у Запорізькій області.

При цьому зазначається, що на днях українські військові обстріляли полк з реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS просто під час проведення наради. Внаслідок цього "на концерт до Кобзона" відправилися 11 чеченців, ще двоє отримали поранення.

Серед поранених після цього обстрілу також командир полку полковник Євген Малигін.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України знищили російського окупанта, який виявився відомим рок-музикантом з терористичної "ДНР". Ліквідованим окупантом виявився вокаліст групи "ВИСОТА 277" зі Сніжного Мороз Олександр Євгенович 1986 року народження.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували на фронті окупанта Сергія Кодацького, який був засуджений за вбивство дружини і мав би зараз сидіти у в’язниці. Проте з виправного закладу він потрапив на війну в Україні – його завербували у ПВК "Вагнера".

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