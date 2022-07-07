Офіційно: на острові Зміїний замайорів прапор України

Прапор України підняли на острові Зміїний / Фото Арут Папоян

На острові Зміїний у Чорному морі, який українські захисники звільнили від російських окупантів, офіційно підняли прапор України.

Фото опублікував e Facebook військовослужбовець Арут Папоян.

На прапорі написано: "Пам'ятай, "російський військовий корабель", острів Зміїний - це Україна".

Фото facebook.com/arut.papoian

Нагадаємо, 4 липня начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що прапор України був скинутий на Зміїний, але на той момент його ще не підняли над островом.

Звільнення острова Зміїний

30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти пішли з острова Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це назвали "кроком доброї волі" та стверджували, що "завдання виконані".

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив дані про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

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