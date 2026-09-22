Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЄС продовжив санкції проти РФ ще на три роки, виключивши двох олігархів – ЗМІ

Віталій Кірсанов
22 вересня 2026, 19:33оновлено 22 вересня, 20:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Представники ЄС домовилися виключити зі списку санкцій російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
ЄС продовжив дію санкцій проти РФ ще на три роки
ЄС продовжив дію санкцій проти РФ ще на три роки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Продовження санкцій "стало результатом складного компромісу"
  • Санкції застосовуватимуться до майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб

Представники Європейського Союзу домовилися продовжити на три роки дію санкцій проти Росії, які поширюються на 3 000 фізичних та юридичних осіб. Однак із санкційного списку виключили двох російських олігархів. Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Зазначається, що представники ЄС домовилися виключити зі списку санкцій російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в обмін на продовження санкцій на три роки. Латвія до останнього виступала проти цього рішення. Для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка.

відео дня

Як уточнив представник Ірландії, яка головує в Раді ЄС, продовження санкцій "стало результатом складного компромісу", пише "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що після завершення письмової процедури Рада затвердить продовження дії санкційного режиму, пов’язаного з територіальною цілісністю України. Збереження цього режиму стало результатом складного компромісу. Цей компроміс передбачає продовження дії режиму на 36 місяців – до 22 вересня 2029 року", – сказав він.

Співрозмовник підкреслив, що таким чином обмежувальні заходи в рамках режиму щодо територіальної цілісності України й надалі застосовуватимуться до майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб, причому розглядається можливість включення до списків ще багатьох інших.

"Досі перегляд та оцінка цих списків здійснювалися кожні шість місяців; сьогоднішнє рішення про продовження дії режиму на 36 місяців підвищує стабільність та передбачуваність санкційної системи ЄС", – пояснив співрозмовник.

Своєю чергою, як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, рішення про зняття санкцій з двох російських олігархів є "ганебним і необґрунтованим".

"Москва святкує, бо отримала те, чого бажала: відчуття безкарності, приниження Європейського Союзу, і розкол поміж європейцями", - відзначив Сибіга.

Водночас, як вважає міністр, існує спосіб, аби зіпсувати святкування у Москві.

"Я закликаю усі держави-члени ЄС зараз оголосити, що вони застосують їхні власні санкції щодо цих двох осіб", - заявив Сибіга.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Як нові мита США можуть вдарити по партнерам Росії

Політичний аналітик Тарас Загородній вважає, що законопроект США про введення 500-відсоткових мит для торговельних партнерів Росії може стати одним із найпотужніших інструментів геополітичного тиску, хоча його реалізація може ускладнити відносини Вашингтона не лише з Китаєм та Індією, а й із країнами Європейського Союзу.

В інтерв’ю "Главред" експерт звернув увагу на те, що одним із авторів ініціативи є сенатор Ліндсі Грем. На його думку, головною ціллю законопроекту є Китай, другим за значимістю напрямком впливу залишається Індія, а третім - Бразилія.

Водночас аналітик зазначив, що роль Європи в дискусії навколо нових мит практично не обговорюється, хоча потенційні наслідки для відносин із США можуть бути суттєвими.

Санкції проти РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює можливості президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

Як раніше писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ. Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

19 вересня Дональд Трамп підписав законопроект про санкції проти РФ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз війна в Україні санкції проти Росії Михайло Фрідман санкції Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

21:00Світ
Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ

Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ

20:52Війна
ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскол — Трегубов

ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскол — Трегубов

20:36Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Кавова гуща отримає друге життя: для чого її змішують із содою

Кавова гуща отримає друге життя: для чого її змішують із содою

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці домробітниці за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці домробітниці за 35 с

Щури обходитимуть сад десятою дорогою: запах якої рослини вони не переносять

Щури обходитимуть сад десятою дорогою: запах якої рослини вони не переносять

У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

Горять найдовше і тримають жар: які дрова найкраще зігріють дім взимку

Горять найдовше і тримають жар: які дрова найкраще зігріють дім взимку

Останні новини

21:32

"Стало темно": відомий актор-воїн повідомив про горе в родині

21:24

Оголошено офіційну причину смерті Хайден Пенеттьєрі

21:02

Календар іменин на жовтень 2026 року: кого вітати з днем ангела цього місяця

21:00

Крайні праві й перемагають: Невзлін — про тривожний сигнал із НімеччиниПогляд

21:00

В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – НовакРосія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак
20:52

Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ

20:36

ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскол — Трегубов

20:33

Секрет фінансового успіху: куди покласти каштани для залучення грошей

20:18

Досвідчені господарі збирають опале листя у мішки і залишають на рік: для чого

Реклама
20:10

Коли святкують Покрову за новим стилем: розкрито точну дату для вірян

19:58

"Останні конвульсії": названо головну причину РФ ударів по цивільних цілях

19:33

ЄС продовжив санкції проти РФ ще на три роки, виключивши двох олігархів – ЗМІ

19:27

У Києві палають резервуари з пальним, є поранені: усі подробиці атаки РФ

19:13

Рушник категорично не можна залишати в одному місці на кухні: в чому причинаВідео

19:05

Прихована загроза для дому: чому заборонено закладати віконні отвори

18:44

Чому 23 вересня не можна згадувати давні образи: яке церковне свято

18:39

Дешевше за дуб, а горить без диму: яка деревина врятує димар від сажі

18:28

Росія вдарила по іноземному підприємству в Житомирі: що відомо

17:52

Зіпсує каструлі й гаманець: 5 головних мінусів індукційної плити

17:49

Чи можна виливати їжу в унітаз: сантехнік здивував відповіддюВідео

Реклама
17:43

Радіатори грітимуть краще: що потрібно зробити перед ввімкненням опаленняВідео

17:41

Трамп виступив в ООН - що сказав про Україну та який сигнал передав Путіну

17:15

Знищить сад ще до морозів: яке добриво не можна вносити восени

16:50

Україна атакувала кораблі, пов'язані з США: у Трампа виступили з претензіями

16:48

У Кремлі заявили про "мир назавжди" та висунули ультиматум: що відомо

16:45

Трамп запропонує Зеленському "чудову ідею" на зустрічі в Нью-Йорку - Рубіо

16:21

У Русі діяли особливі правила для шпигунів: що передбачав договір з ВізантієюВідео

16:07

Гороскоп на завтра, 23 вересня: Близнюкам - пастка, Рибам - успіх

16:06

Київстар ТБ знімає перший Original у вертикальному форматі — "Тільки сіла"

16:04

Долар різко зріс, євро подешевшав: новий курс валют на 23 вересня

15:51

Путін "зірвав" зустріч із Зеленським у Маямі: що Кремль готує натомість

15:24

Українська компанія "Єнамін" продовжує постачати продукцію до РФ через Китай, — аналітик

15:23

Плюс 24 млн грн до цілі: Atlas Festival підбив підсумки кампанії "Збір 150%" новини компанії

15:19

Дизель злетить до 145 гривень: коли українцям чекати рекордних цін на пальне

15:07

ЗМІ повідомили про смерть Людмили Янукович: як жила перша леді "втікача"

15:00

Легкий, стильний, розумний: ASUS Zenbook 14 вагою від 1,1 кг стартує в Україні новини компанії

14:42

РФ формує ракетний запас: якою буде тактика ударів та що чекає на Україну взимку

14:38

Важкий стан: у мережі з’явилися фото Сінді Кроуфорд після смерті сина

14:35

Курячі стегенця вийдуть неймовірно соковитими: секрет у простому маринаді

14:26

"Ще одна людина": Тодоренко знову продемонструвала вагітний живіт

Реклама
13:42

Гороскоп Таро на завтра, 23 вересня: Тельцям — не обмежувати, Дівам — невизначеність

13:33

Китайський гороскоп на завтра, 23 вересня: Собакам — інсайти, Щурам — ощадливість

13:24

Меган Маркл несподівано з'явилася у Великій Британії: її помітили в компанії зірки

13:10

Дощі, холод і штормовий вітер: коли температура впаде до +6 градусів

12:34

У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

12:25

Батат не можна тримати в погребі: де зберігати солодку картоплю взимкуВідео

12:03

Пил не прилипатиме до плінтусів: допоможе простий домашній засіб

11:59

Паніка в Сочі: українські дрони довели путіністку Лоліту до жахуВідео

11:44

Чому потрібно класти фольгу у посудомийку: результат перевершить очікуванняВідео

11:38

Як правильно заплітати коси з цибулі: два прості та надійні способиВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти