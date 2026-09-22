ЄС продовжив санкції проти РФ ще на три роки, виключивши двох олігархів – ЗМІ

Представники ЄС домовилися виключити зі списку санкцій російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

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ЄС продовжив дію санкцій проти РФ ще на три роки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Продовження санкцій "стало результатом складного компромісу"

Санкції застосовуватимуться до майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб

Представники Європейського Союзу домовилися продовжити на три роки дію санкцій проти Росії, які поширюються на 3 000 фізичних та юридичних осіб. Однак із санкційного списку виключили двох російських олігархів. Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Зазначається, що представники ЄС домовилися виключити зі списку санкцій російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в обмін на продовження санкцій на три роки. Латвія до останнього виступала проти цього рішення. Для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка.

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Як уточнив представник Ірландії, яка головує в Раді ЄС, продовження санкцій "стало результатом складного компромісу", пише "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що після завершення письмової процедури Рада затвердить продовження дії санкційного режиму, пов’язаного з територіальною цілісністю України. Збереження цього режиму стало результатом складного компромісу. Цей компроміс передбачає продовження дії режиму на 36 місяців – до 22 вересня 2029 року", – сказав він.

Співрозмовник підкреслив, що таким чином обмежувальні заходи в рамках режиму щодо територіальної цілісності України й надалі застосовуватимуться до майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб, причому розглядається можливість включення до списків ще багатьох інших.

"Досі перегляд та оцінка цих списків здійснювалися кожні шість місяців; сьогоднішнє рішення про продовження дії режиму на 36 місяців підвищує стабільність та передбачуваність санкційної системи ЄС", – пояснив співрозмовник.

Своєю чергою, як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, рішення про зняття санкцій з двох російських олігархів є "ганебним і необґрунтованим".

"Москва святкує, бо отримала те, чого бажала: відчуття безкарності, приниження Європейського Союзу, і розкол поміж європейцями", - відзначив Сибіга.

Водночас, як вважає міністр, існує спосіб, аби зіпсувати святкування у Москві.

"Я закликаю усі держави-члени ЄС зараз оголосити, що вони застосують їхні власні санкції щодо цих двох осіб", - заявив Сибіга.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Як нові мита США можуть вдарити по партнерам Росії

Політичний аналітик Тарас Загородній вважає, що законопроект США про введення 500-відсоткових мит для торговельних партнерів Росії може стати одним із найпотужніших інструментів геополітичного тиску, хоча його реалізація може ускладнити відносини Вашингтона не лише з Китаєм та Індією, а й із країнами Європейського Союзу.

В інтерв’ю "Главред" експерт звернув увагу на те, що одним із авторів ініціативи є сенатор Ліндсі Грем. На його думку, головною ціллю законопроекту є Китай, другим за значимістю напрямком впливу залишається Індія, а третім - Бразилія.

Водночас аналітик зазначив, що роль Європи в дискусії навколо нових мит практично не обговорюється, хоча потенційні наслідки для відносин із США можуть бути суттєвими.

Санкції проти РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює можливості президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

Як раніше писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ. Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

19 вересня Дональд Трамп підписав законопроект про санкції проти РФ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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