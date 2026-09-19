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"Пекельні санкції" у дії: Трамп завдав потужного удару по РФ та Ірану

Олексій Тесля
19 вересня 2026, 01:45
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Новий закон розширює передбачені законодавством санкції, мита та заборони щодо РФ та Ірану.
Закон про
Підписано закон про санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Трамп підписав закон: H.R. 5334 про введення санкцій проти Росії та Ірану
  • Зеленський подякував Трампу за підписання законопроекту сенатора Грема

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про санкції проти РФ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Як зазначено в повідомленні Білого дому, документ було підписано президентом США у п’ятницю, 18 вересня 2026 року.

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"Президент підписав закон: H.R. 5334 – "Закон Ліндсі О. Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану 2026 року", який санкціонує та розширює передбачені законодавством санкції, мита та заборони щодо Росії, а також продовжує дію чинних санкцій проти Ірану", – йдеться у повідомленні.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за підписання законопроекту сенатора Ліндсі Грема, наголосивши на важливості посилення тиску на Росію з метою припинення війни.

"Дякую президенту Трампу за підписання цього надзвичайно важливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали", – написав Зеленський .

Президент зазначив, що під час візитів до України сенатор Ліндсі Грем наголошував на необхідності не послаблювати тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру.

Який вплив мають санкції на Росію?
/ Інфографіка - Главред

За його словами, Грем також виступав за тиск на країни, які купують російську нафту, надають РФ фінансові послуги або залучають пов’язані з війною російські компанії до звичайних ділових відносин.

"Сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сил для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діяти правильно", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що найкращим вшануванням пам’яті Грема стане повноцінна та якнайшвидша реалізація положень закону.

"А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам чинити тиск на Росію заради припинення війни, стане мир", – зазначив Зеленський.

"Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість", – підкреслив президент.

Санкції проти РФ – новини за темою

Як раніше писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ. Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

Нагадаємо, що на зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії.

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює можливості президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

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Про джерело: Білий дім

Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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