'На РФ наповзає смута': Сотник розповів про страшну тінь Пригожина

Фігура Пригожина може міфологізуватися, можуть з'являтися люди, які будуть стверджувати, що бачили Пригожина, каже Сотник.

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Сотник розповів про страшну тінь Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Зовсім скоро у країні-агресорці Росії можуть з'явитися лже-Пригожини. До того ж, фігура ватажка ПВК "Вагнера" буде всіляко міфологізуватися. Можуть з'являтися люди, які будуть стверджувати, що бачили його. Таку думку під час чату на Главреді висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Те, що Пригожина приголубили, і нехай. Закопали, і все. Проблема – в тіні Пригожина і в тому, що разом із цією тінню на Росію наповзає смута, що дуже сильні настрої невіруючих у те, що Пригожин мертвий. Тому поява лже-Пригожиних – це питання часу", - сказав Сотник.

За його словами, ця фігура може міфологізуватися, можуть з'являтися люди, які будуть стверджувати, що бачили Пригожина.

"Його будуть помічати то там, то там – такий собі Пригожин Шредінгера. Як свого часу був Лжедмитрій, так буде і лжеповар, і він буде всюди. Він буде в головах, він буде плодитися і розмножуватися в черепах мохнатиків. У цьому сенсі тінь Пригожина куди страшніша за наявність його могили", - зазначив журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

У Росії розбився літак з Пригожиним

В країні-агресорці Росії впав літак з Пригожиним – керівником бойовиків ПВК Вагнер. Інцидент стався в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку були Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін Вагнер.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. Гарант сказав, що Київ непричетний до цього, а хто причетний, "всі усвідомлюють".

Нещодавно у Путіна зробили заяву щодо загибелі Пригожина і причетності Кремля. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками. Також, за його словами, наразі немає офіційної інформації про те, що Пригожин дійсно загинув.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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