'Всі знають, хто має відношення': Зеленський відреагував на загибель Пригожина

Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі Пригожина.

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Зеленський відреагував на загибель Пригожина / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Глава держави на прес-конфереції натякнув, що до смерті ватажка найманців "Вагнер" причетне керівництво країни-агресорки Росії на чолі із диктатором Володимиром Путіним. Також він заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі Пригожина.

"Коли Україна говорила та зверталася до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це теж у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації, це точно. Думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення", - сказав президент України.

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Зеленський прокоментував ліквідацію Пригожина / скріншот: Главред

Дивіться відео, як Зеленський відреагував на загибель Пригожина:

Загибель Євгена Пригожина

Нагадаємо, що 23 серпня літак "Вагнера" впав біля складу зберігання ракетного і артилерійського озброєння РФ. Літак Пригожина збила російська ППО, місцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи.

У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Підрив цього літака був помстою російського диктатора Володимира Путіна за заколот і наступ на Москву. У цьому переконаний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Путін "майже напевно" наказав вбити Пригожина. Смерть Пригожина і його заступників "обезголовила" ПВК "Вагнера", угруповання може почати деградувати. Путін таким чином помстився за заколот і своє приниження.

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