Забезпечував армію ракетами: під Москвою підірвали топ-військового Міноборони РФ

У Росії повідомили про підрив автомобіля генерал-лейтенанта Давидова, який відповідав за забезпечення російської армії ракетами та снарядами.

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Під Москвою підірвали топ-військового Міноборони РФ - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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У Підмосков'ї вранці 9 червня підірвали автомобіль топ-військового РФ

За попередніми даними, ліквідовано начальника ГРАУ Давидова

Загиблий відповідав за постачання ракет та боєприпасів на фронт

У підмосковній Балашисі вранці 9 червня стався вибух автомобіля, внаслідок якого, за попередніми даними, загинув високопоставлений військовий посадовець РФ. Йдеться про начальника Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії Даміра Давидова, який відповідав за забезпечення російської армії ракетним та артилерійським озброєнням. Про це повідомляють російські ЗМІ та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За даними російських ЗМІ, підірваний позашляховик належав самому Давидову, який придбав уживаний автомобіль у 2024 році. Повідомляється, що понад 15 років тому він очолював Центральне випробувальне технічне бюро при 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Володимирській області, а згодом став керівником усього Головного ракетно-артилерійського управління. Російські джерела також стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну генерал неодноразово відвідував тимчасово окуповану територію Луганської області.

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"Дамір Давидов — офіцер, відповідальний у російському Міністерстві оборони за постачання ракет та артилерійських боєприпасів на фронт. За свідченнями очевидців, одразу після вибуху генерал був ще живий, але, за поки що непідтвердженими даними, він помер ще до прибуття медиків", - зазначають росЗМІ.

Для України Давидов давно вважався однією з пріоритетних цілей через його причетність до воєнних злочинів. Згідно з українською базою "Книга катів", він безпосередньо брав участь у плануванні та організації російського вторгнення 24 лютого 2022 року, а також відповідав за забезпечення російських військ боєприпасами.

Якщо інформація про його загибель підтвердиться, це стане вже четвертим випадком ліквідації російського офіцера такого рівня в тилу РФ від початку повномасштабної війни.

Що відомо про Даміра Давидова

За інформацією проєкту Evocation, Дамір Давидов народився 4 лютого 1969 року та виріс у закритому місті Пенза-19 (нині Зарічний). Його батько, Рафаїль Давидов, працював на виробничому об'єднанні "Старт", яке до 2002 року спеціалізувалося на виготовленні ядерних ракет. Давидов продовжив професійний шлях батька та став автором кількох патентів, пов'язаних із ракетними двигунами й артилерійськими боєприпасами.

Станом на 2009 рік він очолював Центральне випробувальне технічне бюро (військова частина 63341) при 51-му арсеналі, а у 2017 році отримав підвищення та став начальником одного з управлінь Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Також повідомляється, що він видалив або зачистив більшість своїх акаунтів у соціальних мережах, залишивши лише сторінку в Instagram, хоча інформація про нього збереглася у вебархівах.

За даними проєкту, дружину Давидова звати Олена, у подружжя є син Рафаїл і донька Ельміра. Водночас зазначається, що частина його родини вже тривалий час проживає у США. При цьому сам Давидов відповідав за забезпечення російської армії боєприпасами та підтримання боєготовності ядерних ракет, частина яких спрямована, зокрема, і на територію Сполучених Штатів.

Україна буде знищувати російських топ-військових - коментар експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Україна потенційно здатна ліквідовувати високопоставлених російських військових, яких вважає причетними до злочинів проти України.

На його думку, реалізація таких операцій є можливою, хоча для цього потрібен час, адже необхідно встановити місцезнаходження цілей і підготувати відповідні заходи. Експерт вважає, що з часом російські посадовці та військові намагатимуться ретельніше приховувати своє перебування, однак це не виключає можливості проведення подібних операцій у майбутньому.

Жданов також зазначив, що потенційними цілями можуть бути представники вищого військово-політичного керівництва Росії, включно з Володимиром Путіним.

"Для нас особливо було б начальника Генштабу РФ Герасимова ліквідувати, тому що він керує цією кампанією. Те, що окремих командирів ми в прифронтовій зоні ліквідували - це одне, а от коли на такій відстані в глибині Російської Федерації - то це зовсім інша справа", - підсумував він.

За його словами, найскладнішим етапом є підготовка операції — від збору інформації та стеження до доставки необхідних засобів ураження. Безпосереднє виконання, на його думку, є значно простішим порівняно з організаційною роботою.

Експерт додав, що ліквідація генералів у тилу може негативно впливати на моральний стан російського командного складу, змушуючи його представників відчувати постійну загрозу для власної безпеки.

Ліквідація російських топ-військових - останні новини за темою

Раіше ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. За даними СБУ, Кирилов давав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військ.

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині майстерно підірвали автомобіль із двома російськими офіцерами, повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

Як раніше повідомляв Главред, у підмосковній Балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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