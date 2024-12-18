Кого з генералів можуть ліквідувати наступним у РФ: названо нову ціль

Важливо:
- Україна може ліквідувати високопоставлених військових РФ
- На прицілі начальник Генштабу РФ Герасимов
Згодом Україна може ліквідувати високопоставлених військових РФ, причетних до злочинів в Україні, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.
"Це цілком імовірно, але потрібно буде трохи більше часу, тому що треба буде розшукати (ворогів, - ред.). Чим далі ми будемо так рухатися - тим більше ворогів буде ховатися від нас. Але так дійсно ми можемо розквитатися з усіма", - наголосив він у коментарі Фокусу.
Співрозмовник вважає, що цілями України є весь керівний склад РФ, диктатор Володимир Путін - це абсолютно об'єктивні цілі.
"Для нас особливо було б начальника Генштабу РФ Герасимова ліквідувати, тому що він керує цією кампанією. Те, що окремих командирів ми в прифронтовій зоні ліквідували - це одне, а от коли на такій відстані в глибині Російської Федерації - то це зовсім інша справа", - уточнив він.
За словами експерта, найважче в подібних операціях - це організація, оскільки потрібно вистежити людину, доставити до місця вибухівку або зброю. Натомість найлегший етап - це безпосереднє виконання, коли стрілець очікує злочинця, або йде чергування, щоб натиснути кнопку для спрацювання вибухівки.
Жданов додав, що ліквідація генералів у тилу деморалізує командний склад. Він переконаний, що сьогодні кожен у Генштабі подумав над тим, що завтра і йому можуть підкласти вибухівку або вистрілити в нього.
Раніше повідомлялося про те, що в Москві підірвали генерала ЗС РФ. Напередодні Служба безпеки України повідомила, що оголосила підозру російському генералу Ігорю Кирилову.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль було підірвано. За даними ЗМІ, ліквідація Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.
Як повідомляв Главред, у Підмосков'ї в Кузьмінському лісопарку ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського.
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Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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