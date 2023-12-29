Таке було ще влітку: в ЗСУ прокоментували падіння 'невідомого об'єкта' в Польщі

За словами спікера Повітряних сил, порушення повітряного простору Польщі є сигналом для наших союзників про необхідність посилення нашої ППО.

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Подібні інциденти трапляються вже не вперше / Колаж Главред, фото: АрміяInform, УНІАН

Під час масованого обстрілу території України вночі та вранці 29 грудня на території Польщі впав невідомий об'єкт. В даний час проводяться активні дослідження, щоб встановити природу цього об'єкта. Такі падіння невідомих повітряних об'єктів на території країн-сусідів України під час масованих атак не є рідкістю. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія робить масовані ракетно-дронові атаки на територію нашої держави, тому подібні інциденти трапляються вже не вперше.

"Ми бачили подібний проліт кілька місяців тому ще влітку і коментували. Залітали навіть на територію Румунії ракети й ударні БпЛА, зокрема, там падають і уламки тощо, так само це відбувалося і на території Польщі минулого року, тому це не є чимось новим", – сказав він. відео дня

Ігнат підкреслив, що внаслідок таких масових ракетних атак можуть статися падіння невідомих об'єктів на території країн, що межують з Україною.

"Ворог атакує наші прикордонні території, зокрема, й на заході, це і Львівська область, Івано-Франківська тощо. Тому таке можливе", – наголосив речник Повітряних Сил.

Він також підкреслив, що це ще один сигнал для наших партнерів щодо необхідності зміцнити сили ППО та ПРО України відповідною кількістю західних систем.

"Це необхідно для того, щоб ми могли виступити щитом між агресором і Європою, захищаючи як себе, так і наших союзників", - резюмував Юрій Ігнат.

Масований обстріл України

Під час масованого ракетно-дронового обстрілу України, повітряний простір Польщі перетнув "невідомий об'єкт". Цю інформацію підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, цивілізований світ повинен підтримати Україну у відповідь на масовані атаки Росії, надаючи стабільну фінансову та військову допомогу Києву. Нехай західні столиці та ЗМІ, які говорять про готовність Москви до перемовин, усвідомлять реальність ситуації в Україні.

Харківські рятувальники показали порятунок чоловіка, що опинився під завалами зруйнованої будівлі. За повідомленням прес-служби ДСНС у Харківській області, чоловік втратив свій будинок, але завдяки наполегливості рятувальників йому вдалося врятуватися з-під завалів.

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