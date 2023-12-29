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"Це була ракета": у Польщі повідомили про об'єкт, що залетів з території України

Юрій Берендій
29 грудня 2023, 13:02
Мешканці Люблінського воєводства повідомляють про проліт ракети в напрямку на північ, водночас у Польщі триває пошукова операція із залученням військових.
'Це була ракета': у Польщі повідомили про об'єкт, що залетів з території України
Під час атаки по Україні повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт / Колаж Главред, фото: УНІАН

Під час масованої ракетно-дронової атаки російських сил по Україні в Польщі було зафіксовано появу "невідомого об’єкта", що перетнув кордон з боку території України. Інформацію про цей інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів невідомий повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до моменту зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни. Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач задіяв наявні в його розпорядженні сили та засоби". – йдеться у повідомленні.

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'Це була ракета': у Польщі повідомили про об'єкт, що залетів з території України
Скріншот

​Після цього президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору з боку України.

Як вказує польська радіостанція RMF24, жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві спостерігали за літаючим об'єктом, що рухався дуже швидко. Це сталося в околицях села Пшеводув, де рік тому вже вибухала ракета, яка перетнула польський кордон з території України. Очевидці повідомили, що чули сильний шум і свист, а об'єкт рухався на захід.

"Пошуки ракети продовжуються. Жителі Соснови-Дембової та Крачова бачили, як щось летіло – за їхніми словами, це була ракета, ніби вона летіла на північ", – розповіла журналісту RMF FM бургомістр комуни Комарув Веслава Сеньковська.

Вона зауважила, що до проведення операції залучені офіцери, які перебувають у військовій формі, та велика кількість техніки. Проте ніяких підтверджень про вибух не надходило. Тому RMF припускає, що це може бути лише короткочасне порушення полшьського повітряного простору, а цей "невідомий об'єкт" повернувся назад на територію України.

"Ми знаходимося в постійному контакті з жандармерією та Головним управлінням поліції. Ми отримали інформацію про те, що невідомий об'єкт з'явився на радарі біля Грубешува, а потім зник. У нас немає підтвердження того, що він упав у нашому воєводстві", – повідомив Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський.

Масштабна ракетна атака на Україну

Під час масового обстрілу ракетами вранці 29 грудня в різних областях України зафіксовані руйнування та пошкодження житлових та інших будівель. У Києві станом на цей час одна людина загинула і 23 постраждали.

Під час масованої ракетної атаки вранці 29 грудня в Дніпрі сталися серія вибухів, які тривали приблизно годину. За інформацією Суспільного під ударом опинився один з торгових центрів у Дніпрі.

У п'ятницю вранці, 29 грудня, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл Харкова. Було три хвилі ракетних ударів, під час яких випущено 22 ракети. Атака була спрямована проти цивільних об'єктів. За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено 8 осіб, а 1 людина загинула. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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війна в Україні обстріли новини Польщі
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