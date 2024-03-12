На борту Іл-76 могли бути топ-офіцери: у ЗМІ розкрили долю екіпажу літака РФ

У результаті аварії Іл-76 в Іванівській області Росії ліквідувались 15 осіб, які перебували на борту. На борту літака Іл-76 могли бути топ-офіцери російської військової авіації. Про це пишуть російські Telegram-канали.
"15 людей загинули під час аварії військово-транспортника Іл-76 в Іванівській області. Як стало відомо Mash, на борту перебували 8 членів екіпажу і 7 пасажирів. Рятувальний вертоліт оглядає місце аварії", - пише Mash.
Губернатор регіону Станіслав Воскресенський підтвердив смерть екіпажу літака. Зазначається, що причиною загоряння двигуна Іл-76 може бути розрив роторної частини, що є характерною "болячкою" старих двигунів Д-30. Саме ним був оснащений російський літак.
"Військово-транспортник, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Оскільки ротори обертаються на дуже великій швидкості, їхні уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. У результаті двигун майже завжди спалахує", - пояснили у повідомленні.
За даними ВЧК-ОГПУ, пасажирами ліквідованого в Івановській області Іл-76 могли бути оператори – офіцери комплексу ДРЛО.
Телеграм-канал Baza повідомляє, що російський Іл-76 здійснював навчальний політ. Двигун літака спалахнув через кілька хвилин після зльоту під час розвороту. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але не вийшло і літак впав районі кладовища.
Що відомо про літак Іл-76
Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія.
24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.
Знищення російських літаків
Як повідомляв Главред, 12 березня у Іванівській області Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76. У літаку загорівся та відвалився двигун, пілот намагався здійснити посадку, але не вдалося.
Нагадаємо, за даними Генштабу, впродовж повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилась масовою ліквідацією російських літаків, за 2 тижні вдалось знищити понад 10 літаків РФ.
Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують КАБи, проте ці удари не припиняються.
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