На борту Іл-76 могли бути топ-офіцери: у ЗМІ розкрили долю екіпажу літака РФ

Причина загоряння двигуна Іл-76 - розрив роторної частини, що є характерною "болячкою" старих двигунів Д-30.

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ЗМІ назвали наслідки падіння Іл-76 у Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У результаті аварії Іл-76 в Іванівській області Росії ліквідувались 15 осіб, які перебували на борту. На борту літака Іл-76 могли бути топ-офіцери російської військової авіації. Про це пишуть російські Telegram-канали.

"15 людей загинули під час аварії військово-транспортника Іл-76 в Іванівській області. Як стало відомо Mash, на борту перебували 8 членів екіпажу і 7 пасажирів. Рятувальний вертоліт оглядає місце аварії", - пише Mash.

Губернатор регіону Станіслав Воскресенський підтвердив смерть екіпажу літака. Зазначається, що причиною загоряння двигуна Іл-76 може бути розрив роторної частини, що є характерною "болячкою" старих двигунів Д-30. Саме ним був оснащений російський літак.

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"Військово-транспортник, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Оскільки ротори обертаються на дуже великій швидкості, їхні уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. У результаті двигун майже завжди спалахує", - пояснили у повідомленні.

За даними ВЧК-ОГПУ, пасажирами ліквідованого в Івановській області Іл-76 могли бути оператори – офіцери комплексу ДРЛО.

Телеграм-канал Baza повідомляє, що російський Іл-76 здійснював навчальний політ. Двигун літака спалахнув через кілька хвилин після зльоту під час розвороту. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але не вийшло і літак впав районі кладовища.

Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Знищення російських літаків

Як повідомляв Главред, 12 березня у Іванівській області Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76. У літаку загорівся та відвалився двигун, пілот намагався здійснити посадку, але не вдалося.

Нагадаємо, за даними Генштабу, впродовж повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилась масовою ліквідацією російських літаків, за 2 тижні вдалось знищити понад 10 літаків РФ.

Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують КАБи, проте ці удари не припиняються.

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