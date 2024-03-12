'Двигун загорівся і відпав після вильоту': у Росії розбився ще один Іл-76

Жителі російського Іваново повідомляють про густий чорний дим з боку аеропорту, на місце ймовірного падіння літака виїхали карети швидкої допомоги.

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Внаслідок падіння літака ліквідовано 8 членів екіпажу і 7 пасажирів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

12 березня в Іванівській області Росії, ймовірно, розбився військово-транспортний літак. Російські пропагандистські телеграм-каналі повідомляють, що мова йде про Іл-76.

Очевидці публікують у соцмережах відео, на яких зображено літак із палаючим двигуном. Літак мав приземлитися на аеродромі Північний поблизу міста Іваново, проте впав у лісосмузі в районі села Підталиці та Богородського кладовища.

За даними російських телеграм-каналів, на борту Іл-76 перебували 12 осіб.

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Повідомляється, що в літака загорівся і відвалився двигун, він спробував здійснити посадку на аеродромі, але не зміг. Жителі Іваново повідомляють, що в різних районах міста видно чорний дим. На місце події виїхали кілька карет швидкої допомоги.

Згодом російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що літак Іл-76 зазнав аварії в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту.

"На борту літака Іл-76, який зазнав аварії, перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів. Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака", - йдеться в повідомленні ТАСС.

Дивіться відео з моментом падіння російського Іл-76:

Аеродром "Сєвєрний" - військовий аеродром поблизу міста Іваново. Здатний приймати літаки Іл-76, Ан-22, А-50, Ту-154 і всі більш легкі, а також вертольоти всіх типів.

Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Знищення російської авіації

За даними Генштабу, упродовж повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилась масовою ліквідацією російських літаків, за два тижні вдалося знищити понад 10 літаків РФ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також зауважив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують керовані авіаційні бомби, проте ці удари не припиняються.

Як повідомив Главред, ракетні війська Повітряних сил нанесли удар по російських літаках на відстані понад 150 км. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про це у Telegram і зазначив, що триває перевірка результатів удару.

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