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"М'ясник із Білого дому": експрезидент Румунії жорстко припечатав Трампа

Олексій Тесля
9 березня 2025, 21:21
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Дональд Трамп, що "безсоромно бреше", послаблює обороноздатність України, вважає Траян Бесеску.
Бесеску, Трамп
Траян Бесеску жорстко розкритикував Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Facebook/PresedinteleTraianBasescu, скріншот

Головне:

  • Траян Бесеску назвав Дональда Трампа "м'ясником із Білого дому"
  • Бухарест зобов'язаний надати Україні необхідні ресурси

Жорсткій критиці піддав президента США Дональда Трампа колишній президент Румунії Траян Бесеску.

Він назвав Дональда Трампа "м'ясником із Білого дому" і заявив, що той послідовно послаблює обороноздатність України, щоб Росія могла безперешкодно завдати удару.

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"М'ясник із Білого дому! Трамп, який безсоромно бреше, пояснює світові, що Путін не є агресором і що Путін хоче миру, саме тому він припинив військову та інформаційну допомогу Україні. Насправді ж, свідомо "М'ясник у Білому домі" послідовно послаблює обороноздатність України, щоби Путін міг вдень і вночі завдавати неспровокованих ударів по містах та об'єктах критичної інфраструктури. Мета тандему Трамп-Путін - капітуляція України. Це відкриває Росії доступ до Республіки Молдова та східного флангу ЄС", - заявив він.

Колишній лідер Румунії стверджує, що Бухарест зобов'язаний надати Україні необхідні ресурси, щоб сусідня країна могла вести мирні переговори.

"Ми зобов'язані надати Україні необхідні ресурси, щоб країна могла існувати і вести переговори про прийнятний мир. Це буде нелегко, маючи в опонентах братство Трампа і Путіна", - заявив він.

Водночас експрезидент Румунії каже, що Трамп і Путін хочуть капітуляції України і відкрити Росії доступ до Республіки Молдова та східного флангу Європейського Союзу

"Ймовірно, у баченні Трампа MAGA також означає підтримку Путіна у вбивстві тисяч беззахисних українців, дітей, жінок і людей похилого віку, під російськими та іранськими бомбами злочинця Путіна. MAGA! Так! Але це буде неможливо з Трампом і його зграєю", - додав Бесеску.

Раніше у США закликали відновити військову допомогу Україні. Ліндсі Грем прокоментував майбутні переговори між США та Україною в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що компанія Maxar, що спеціалізується на супутникових знімках високої якості, обмежила безкоштовний доступ до своїх зображень. Однак інформація про повну заборону для України не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. Вона уточнила, що питання подальшого фінансування перебуває на розгляді, а рішення ще не ухвалено.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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