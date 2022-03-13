"Ми вже програли війну": пілот РФ просить Путіна зупинитися

Військові РФ просять зупинити війну / Reuters

Російський підполковник Максим Криштоп, якого ЗСУ захопили в полон після бомбардування, благав українців про прощення. Він визнав, що скоїв жахливі злочини, борючись у путінській війні.

Російську місію із захоплення Києва Криштоп назвав безглуздою і закликав своїх товаришів припинити бойові дії.

"Вторгнення в таке величезне місто, як Київ, безглуздо-це призведе до величезних людських жертв з обох сторін і величезних руйнувань. Я закликаю вас припинити виконувати злочинні накази, припинити битися і припинити вбивати мирних жителів - ви бачите, що ми вже програли цю війну", - заявив Криштоп.

Також, за його словами, військові країни-агресора, які нині стверджують, що думали про навчання, коли незаконно перетинали кордон з Україною, знали про майбутнє вторгнення в Україну ще в січні поточного року. А безпосереднє бойове розпорядження про нанесення ударів по українських населених пунктах вони отримали ввечері напередодні вторгнення.

Нагадаємо, нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що у війні з Росією Україні дуже важливо протриматися наступні два тижні.

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