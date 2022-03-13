"Нам необхідна постійна присутність американських військ": президент Латвії просить захисту у НАТО

НАТО / Reuters

Президент Латвії Егілс Левітс заявив про необхідність постійної військової бази НАТО в країні.

За його словами, це "абсолютно" необхідно для захисту країни від будь-якої потенційної російської агресії.

"Абсолютно. НАТО слід посилити східний фланг НАТО. Це країни Балтії, Польща, Румунія, так що це буде сильним сигналом для Москви про те, що НАТО готове захищати держави-члени", - сказав Левітс дані Баш, пише CNN.

"Я також вітаю американські війська в Польщі та країнах Балтії, і нам необхідна постійна присутність американських військ в цьому районі. Думаю, це відповідь на російські ідеї про агресію за межі України", - додав він.

Левітс заявив, що країни повинні захищати свій спосіб життя і демократію, і це питання довіри до заходу.

"Це іспит для Заходу. Це іспит для американського керівництва. І я впевнений, що Америка і захід в цілому здадуть цей іспит", - зазначив глава Латвії.

Зазначимо, Латвія, член НАТО, що межує з Росією, в останні дні засудила неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Війна змусила США допомогти Латвії зміцнити оборону, в тому числі направивши в країну сотні американських військовослужбовців і кілька винищувачів.

Нагадаємо, у США заявили, що бомбардування Яворівського полігону біля Львова може свідчити про розчарування президента РФ Володимира Путіна військовим вторгненням в Україну.

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