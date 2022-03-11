"Важливо протриматися ще 2 тижні": нардеп висловився про терміни війни в Україні

Війна в Україні-коли закінчиться / Reuters

У війні з Росією Україні дуже важливо протриматися наступні два тижні. Про це в інтерв'ю УП сказав нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Жоден мольфар не скаже скільки триватиме війна. Для нас важливо протриматися наступні два тижні. І дуже важливо не втратити ініціативу протягом місяця. Якщо протягом місяця не відбудеться нічого дивного, не буде будь-якого перелому, то у нас є дуже великі шанси вийти з цієї війни переможцями", - сказав Рахманін.

При цьому, за його словами, про те, як саме буде оформлена перемога - невідомо.

"На жаль, не думаю, що ми закінчимо війну на Красній площі. Але у нас шанс отримати перемогу збільшиться, якщо ми вистоїмо місяць. Зараз нам потрібно бути дуже уважними. Важливо, щоб успіхи не присипляли нашу пильність", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував інформацію про можливе вторгнення Білорусі на територію України. За його словами, небезпека є, проте українські військові готові до цього.

Як відомо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21: 00 11 березня.

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