У США розповіли, чому Путін вдарив по Яворівському полігону

Путін розчарований вторгненням в Україну / скріншот

Бомбардування Яворівського полігону біля Львова може свідчити про розчарування президента РФ Володимира Путіна військовим вторгненням в Україну.

Як заявив в ефірі CNN радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, російський диктатор не задоволений тим, як проходять бойові дії в Україні, тому намагається завдати якомога більшої шкоди в різних регіонах держави.

У той же час помічник Міністра оборони США зі зв'язків з громадськістю Джон Кірбі заявив, що закриття неба над Україною не змогло б запобігти цьому бомбардуванню.

За його словами, введення безпілотної зони над державою означатиме для Штатів війну з Росією.

Тим часом, в Міноборони РФ стверджують, що нібито недалеко від Львова ракетним обстрілом було вбито 180 "іноземних найманців", тобто американців. Відповідна інформація з'явилася сьогодні на сторінках пропагандистських видань. Росіяни на брифінгу відкрито заявили, що збираються вбивати громадян інших держав в Україні, які, на їхню думку, приїхали для участі в бойових діях.

Радник Міністра оборони України Маркіян Лубківський спростував вищезгадану заяву Кремля.

Нагадаємо, військовий експерт Майкл Кофман заявив, що Україна може перемогти Росію, але це трапиться не скоро. Терміни перемоги залежать від отримання бойових літаків і засобів ППО. А тим часом російські окупанти посилять бомбардування мирних кварталів і намагатимуться оточити Київ.

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