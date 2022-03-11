Військові РФ знали про вторгнення в Україну за місяць до його початку

Максим Криштоп бомбив Харків/ скріншот

Військовий країни-агресора, які нині стверджують, що думали про навчання, коли незаконно перетинали кордон з Україною, знали про майбутнє вторгнення в Україну ще в січні поточного року. А безпосереднє бойове розпорядження про нанесення ударів по українських населених пунктах вони отримали ввечері напередодні вторгнення.

Про це на пресконференції в Києві повідомив полонений заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку підполковник ЗС РФ Максим Криштоп, якого ЗСУ захопили, коли він вилетів бомбити Харків.

"У січні 2022 року командиром полку до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України. Після цього на територію нашого аеродрому почалося підвезення боєприпасів і авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим ми почали тренування з польотів на гранично малих висотах, з подолання ППО, тактичних пусків ракет "повітря-РЛС", - сказав Криштоп.

Бойове розпорядження про нанесення ударів по Україні в частину Криштопа надійшло з 18 до 20 години 23 лютого.

читайте такожУкраїнські захисники підбили полковника РФКриштоп відкрито зізнався в тому, що виконував злочинні накази. Зокрема, як мінімум 3 бойових вильоти. Під час останнього він бомбив Харків.

"Третій бойовий політ виконував 6 березня. На борту було 4 тонни фугасних авіаційних бомб. У процесі виконання завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди. Але злочинний наказ я виконав. Після бомбометання був збитий засобами ППО України. Усвідомлюю І визнаю жахливість злочинів, скоєних мною, хочу попросити вибачення у всього українського народу за ту біду, яку ми їм принесли", - додав Криштоп.

Нагадаємо, нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що у війні з Росією Україні дуже важливо протриматися наступні два тижні.

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